Il solito pre-derby a Roma tra bomboni e poliziotti feriti

ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA VA IN SCENA IL SOLITO SPETTACOLO PRIMA DEL DERBY: CI SONO STATI SCONTRI TRA TIFOSI E POLIZIA, CON LANCIO DI SASSI, BOMBE CARTA E BOTTIGLIE CONTRO GLI AGENTI. ALLA FINE GLI ULTRAS SONO STATI DISPERSI CON GLI IDRANTI – INTORNO ALLE 17.30 500 TIFOSI ROMANISTI CON IL VOLTO TRAVISATO HANNO COMINCIATO A FRONTEGGIARSI CON I POLIZIOTTO. POI HANNO TENTATO DI AVVICINARSI AI SOSTENITORI LAZIALI…

CALCIO: SCONTRI PRIMA DEL DERBY A ROMA, TIFOSI DISPERSI CON IDRANTI A PONTE MILVIO

scontri prima del derby roma lazio foto lapresse 19

(Adnkronos) - Tensioni, con lancio di oggetti, cariche e uso di idranti a poche ore dal derby all'Olimpico fra Lazio e Roma. Intorno alle 17.30 un gruppo di circa 500 tifosi romanisti, molti col volto travisato, si sono mossi dal bar River a ridosso dello stadio e hanno fronteggiato lo schieramento delle forze dell'ordine.

Il gruppo ha lanciato bottiglie e oggetti contro gli agenti che sono comunque riusciti ad arginare l'azione e a rimandare indietro i tifosi. Negli stessi momenti, un gruppo di alcune centinaia di 'supporters' della Lazio ha raggiunto Ponte Milvio e ha attaccato i poliziotti, che hanno risposto anche con l'utilizzo di idranti.

CALCIO: TENSIONI FUORI OLIMPICO PRIMA DEL DERBY, LANCIO BOTTIGLIE CONTRO AGENTI

scontri prima del derby roma lazio foto lapresse 18

(Adnkronos) - Momenti di tensione nei pressi dello stadio OLIMPICO dove questa sera è previsto il derby tra Lazio e Roma. Un gruppo di tifosi giallorossi ha tentato di dirigersi verso l'area dove sono radunati i sostenitori laziali ma sono stati fermati dagli agenti. Da parte dei tifosi è partito un lancio di bottiglie e oggetti contro i poliziotti. Tensioni anche a Ponte Milvio dove la polizia è dovuta ricorrere all'uso di idranti.

Derby Lazio-Roma, è guerriglia all’Olimpico: tensione, bombe carta e l’intervento della polizia con lacrimogeni contro gli ultras

Estratto dell’articolo di Alba Romano per www.open.online

scontri prima del derby roma lazio foto lapresse 9

Tensione a poco più di tre ore dall’inizio di Lazio-Roma, derby della Capitale valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A. Ci sono stati scontri tra la polizia e i tifosi laziali a Ponte Milvio. E sono partite delle cariche dopo un tentativo, da parte dei tifosi biancocelesti, di forzare un blocco. In azione anche gli idranti e i lacrimogeni. Poi, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, lo scontro c’è stato anche con i tifosi giallorossi.

Cariche della polizia sono partite lungo viale Pinturicchio in direzione di piazza Mancini contro i romanisti che hanno lanciato oggetti – sampietrini, sassi, chiavi inglesi e bottiglie – contro le forze dell’ordine. Alcune campane del vetro sono state sollevate per raccogliere bottiglie. […] A ponte Milvio i tifosi della Lazio hanno esibito striscioni all’indirizzo dei romanisti: “Curva Sud made in Bangladesh” e “Per favore, venite voi a caricare?”.





FONTE: DAGOSPIA





scontri prima del derby roma lazio foto lapresse 3 scontri prima del derby roma lazio foto lapresse 5 SCONTRI PRIMA DEL DERBY A ROMA SCONTRI PRIMA DEL DERBY A ROMA scontri prima del derby roma lazio foto lapresse 17 scontri prima del derby roma lazio foto lapresse 12 scontri prima del derby roma lazio foto lapresse 13 scontri prima del derby roma lazio foto lapresse 11 scontri prima del derby roma lazio foto lapresse 10 scontri prima del derby roma lazio foto lapresse 14 scontri prima del derby roma lazio foto lapresse 15 scontri prima del derby roma lazio foto lapresse 16 scontri prima del derby roma lazio foto lapresse 7 scontri prima del derby roma lazio foto lapresse 4 scontri prima del derby roma lazio foto lapresse 6 scontri prima del derby roma lazio foto lapresse 1 scontri prima del derby roma lazio foto lapresse 2