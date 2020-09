17 settembre 1982: la Falange e i fascisti filoisraeliani

Attitudine clamorosamente contraddetta dalla scoperta, nel quadro di un’attività di depistaggio delle indagini sulla strage di Bologna, della presenza di decine di militanti del Fuan triestino e romano e di Terza posizione nei campi della Falange nell’agosto 1980. Il colonnello Giovannone, per coprire l’omicidio dei giornalisti Toni e De Palo, scomparsi in territorio palestinese, costruì una finta pista internazionale per Bologna, accreditando l’idea che la strage fosse il prodotto di un complotto ideato nelle strutture di addestramento delle milizie cristiane.

Alcuni militanti erano invece dichiaratamente antislamici. Così ad esempio Marco Affatigato che, prima delle stragi di Ustica e di Bologna, in cui fu tirato in mezzo perdendo la copertura, era infiltrato dai servizi segreti francesi in un reseau internazionale khomeinista, a cui afferivano anche gruppi delle guerriglie nazionaliste europee (baschi, irlandesi).

Affatigato ha ricordato la sua esperienza nei campi della Falange (che è di qualche anno prima, nella fase della prima guerra civile) in uno status su Facebook, rivendicando un ruolo attivo nei combattimenti, e ha integrato le informazioni replicando con brutale franchezza a un commento polemico verso la sua scelta:

“In questo periodo negli anni 75-76-77 alcune centinaia fra Tedeschi, Francesi, Italiani, Spa¬gnoli e Croati, in rappresentanza della Gioventù Nazionale Europea, si battevano al fianco dei camerati della Falange Libanese di Bachir e Pierre Jemayel contro il tentativo palestinese di impossessarsi del Libano. Ma lì sulle barricate improvvisate con automobili e detriti, ci sentivamo di vivere l’epopea dei ragazzi Francesi della “CharleMagne”, ultimi a lasciare il Bunker di Berlino fischiettando “Le Chant du Diable”, dove avevano combattuto non per la Germania ma per un’Europa Cristiana e Bianca unita contro il bolscevismo. Il mio pensiero , in questo momento di ricordi, tristi ricordi, va a quei camerati della Gioventù Nazionale Europea , sconosciuti ai più, che hanno dato la loro vita volentieri per i loro (e nostri) Ideali di ieri come di oggi .....

Chi mi ha mandato lì ? ..me stesso, dopo un soggiorno di sei mesi in Inghilterra e di due mesi in Belgio dove ho conosciuto camerati che andavano in Libano ...quindi "nessun maestro occulto" ;

Come ci sono arrivato .......via terra e passando qualche frontiera ;

Per quanto riguarda Pierre (padre) e Bachir (figlio) Jemayel ...ti rimando a guardare su internet ...magari riesci a trovare anche l'intervista che feci a Pierre che fu pubblicata poi da "L'Uomo Qualunque" con la quale si spiegava perché il Libano era la difesa dell'Occidente, già all'epoca, contro l'invasione islamica” .



Affatigato non era del tutto isolato. Tra i teorizzatori di una posizione filoisraeliana, in nome di una logica di baluardo dell’Occidente c’era anche l’uomo del colpo alla nuca, Walter Sordi, il capo litigioso e megalomane della banda più scalcagnata dei Nar, i Walter’s boys. Che per una coincidenza assolutamente significativa finiva la sua latitanza e cominciava la sua collaborazione giudiziaria proprio il 17 settembre di 28 anni fa.

Tra il 16 e il 18 settembre 1982 si consumava il massacro dei campi profughi palestinesi di Sabra e Chatila. Venendo meno agli impegni presi all’atto del ritiro delle milizie dell’Olp da Beirut, l’esercito israeliano non assicurava la sicurezza dei campi e permetteva alle milizie falangiste di effettuare il massacro di un ancora imprecisato numero di palestinesi.Nella destra radicale dell’epoca, a partire dalla leadership intellettuale di Freda e alla forte connotazione antisionista di Lotta di popolo, si era consolidato un forte atteggiamento filopalestinese.