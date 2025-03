Qualche azione e guaio giudiziario di Maurizio Boccacci

E' finita con una denuncia per apologia di fascismo e il foglio di via da Roma (“rimpatrio” ad Albano) il gesto di sfida individuale di Maurizio Boccacci che ieri (28 ottobre 2017) ha commemorato la marcia su Roma sventolando la bandiera di Salò a piazza Montecitorio





La condanna per le minacce a Pacifici

La spedizione di Brescia

Un anno e due mesi di reclusione per Maurizio Boccacci e, i due esponenti di, accusati di minacce nei confronti dell’ex presidente della Comunità Ebraica RomanaLa sentenza è stata emessa dalla quinta sezione del tribunale collegiale di Roma, presieduta da, a conclusione del processo nel quale ai due imputati si contestava il reato di minacce aggravate da quanto previsto dalla Legge Mancino, quella che punisce la discriminazione razziale, etnica e religiosa.I fatti risalgono al 5 marzo 2014, e per la loro gran parte si svolsero in un’aula di giustizia nella quale era in corso un processo nei confronti di una serie di militanti dell’organizzazione di estrema destra, per l’accusa, tra l’altro, di apologia del fascismo.All’epoca gli scontri di Brescia, con il vicequestore Selmin accoltellato prima della partita Brescia-Roma, fecero molto scalpore.Passò allora – e anch’io la ripresi nella prima edizione diper poi aggiustare il tiro nella seconda – la storia di una spedizione punitiva con precise caratteristiche politiche. Si parlò di una rappresaglia fascista, visti i curriculum dei principali imputati.A partire da Maurizio Boccacci, neanche tifoso della Roma e alcuni leader delle frange più “toste” della curva giallorosa,in particolare.

La sfida al Questore sul foglio di via





Vede io sono uno che la faccia la do sempre e mai mi sono nascosto ed ecco perché le scrivo queste righe! Il 7 gennaio come ogni anno mi sono recato a via acca larentia a onorare i camerati caduti! Perché le dico questo? glielo spiego subito! Lei può scrivere ordinanze, divieti denunce ma forse non ha capito che per gente come noi tutto ciò che lei fa e scrive non ha nessun significato, noi non siamo i sgherri o i yes man con cui lei è abituato a trattare!





La distruzione della stele per Pasolini









Questa mattina, per partecipare alla cerimonia di commemorazione dei caduti della Repubblica sociale, puntualmente organizzata dallaal Verano, Maurizio Boccacci ha violato ancora una volta il foglio di via da Roma che gli è stato consegnato in occasione del suo blitz a Montecitorio, lo scorso 28 ottobre. I poliziotti che presidiavano l'area non l'hanno fermato e lui ha deciso di autodenunciarsi con un beffardo post, indirizzato al questore di RomaEgregio signor questore, se ben ricorda lei il giorno 28 di ottobre mi ha donato con infinita gioia un foglio di via dove con gentilezza mi indicava che per tre anni non avrei potuto più entrare nella città eterna ,ovvero ROMA ,divieto accompagnato da tre denunce!E' stato rivendicato dal movimento di estrema destraguidato da Maurizio Boccacci, storico leader degli skinhead italiani, leader del disciolto, già noto per una serie di azioni antisemite, il danneggiamento del monumento aall'Idroscalo di Ostia.Un gesto, dichiara un anonimo militante nella telefonata di rivendicazione giunta all', contro non un poeta ma "un omosessuale e un pedofilo". L'azione" è consistita nello spaccare le lastre di marmo dove sono incise le poesie di Pasolini e nel rompere il vetro dei cartelli con le indicazioni del percorso bibliografico. Sul posto è stato anche lasciato uno striscione riportante le seguenti parole:Con un lungo post sulla sua pagina facebook, riaperta ieri con un nuovo profilo dopo l'ennesimo ban, Maurizio Boccacci si attribuisce la responsabilità materiale della devastazione del monumento a Pier Paolo Pasolini, costruito sul luogo del suo omicidio, all'Idroscalo di Ostia. Alla fine del testo, en passant, il leader di Militia annuncia che "".