Cossiga, Almirante e il lascito dell'ultimo Mussolini socialista

Dagospia riprende da Tiktok e rilancia una vecchia intervista di Francesco Cossiga sull'ultimo Mussolini socialista e le confidenze in merito di Giorgio Almirante

Adesso voglio raccontare una cosa che mi confidò Almirante: prima di essere ucciso, Mussolini chiamò alcuni di loro. E gli diede questo mandato: “Se potete costituite un vostro partito secondo quelle che sono le condizioni delle quali vi troverete. Altrimenti due cose: votate per la Repubblica e votate per il partito socialista”.

giorgio almirante - manifesto elettorale

Io ricordo l'imbarazzo di Almirante che insieme a Michelini fece riversare i voti in favore di Antonio Segni come a favore di Giovanni Leone. Quando loro temettero, tra virgolette, che fosse candidato. Pietro Nenni.





Perché fedeli al lascito testamentario di Mussolini lui mi disse, come grave imbarazzo, che se fosse stato candidato Pietro Nenni lui si sarebbe moralmente, se non politicamente, sentito impegnato a far votare il movimento sociale italiano per Pietro Nenni Presidente della Repubblica.





(umt) In realtà Nenni è candidato per alcuni scrutini nel 1964: ma quella volta i missini continuarono tranquillamente a votare Augusto De Marsanich ...