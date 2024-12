Merry X Mas davanti alla sede Anpi: bagarre a Biella

(ANSA) - Sono diventate un caso politico le illuminazioni natalizie a Biella, dove la scritta, in stile americano "Merry X Mas", che illumina piazza Lamarmora, nei giorni scorsi ha acceso il dibattito tra maggioranza e minoranza, in quanto ricorderebbe la Decima Mas del comandante Junio Valerio Borghese, tristemente nota, dopo il '43, per le azioni contro i partigiani, quando si schierò con la Repubblica Sociale Italiana e a fianco dei nazisti. (ANSA) - Sono diventate un caso politico le illuminazioni natalizie a Biella, dove la scritta, in stile americano "", che illumina piazza Lamarmora, nei giorni scorsi ha acceso il dibattito tra maggioranza e minoranza, in quanto ricorderebbe ladel comandante, tristemente nota, dopo il '43, per le azioni contro i partigiani, quando si schierò con lae a fianco dei nazisti.

Alcuni giorni fa le due lettere X e M erano state coperte con dei teli neri e il sindaco di centrodestra, Marzio Olivero, si era detto disposto a sostituire l'illuminazione che è posizionata davanti a Villa Schneider, sede dell'Anpi. "Sono stato contattato da due autorevoli esponenti della sinistra biellese che mi hanno segnalato, con garbo e tono conciliante, quale inconveniente a loro avviso vi fosse in quelle decorazioni natalizie", aveva spiegato il primo cittadino.

Ma ora, dopo che la polemica è montata finendo sui social e dopo che il sindaco si è trovato sotto attacco di Pd e Avs, arriva la decisione di Olivero di non fare dietrofront, visto che, afferma, "meno autorevoli esponenti della sinistra biellese non hanno saputo sottrarsi al desiderio di impartire lezioni al prossimo, animati, come avviene in alcuni salotti, da vanità e presunzione".

"La scritta rimarrà dove è stata messa - ha aggiunto - non è più tollerabile dover assistere a esercizi di arroganza, protervia e superbia da parte di chi non perde occasione di accusare gli altri dei propri difetti".