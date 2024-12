E a piazza della Loggia spuntano le svastiche

BRESCIA: SVASTICHE IN PIAZZA DELLA LOGGIA VICINO A LUOGO STRAGE

(LaPresse) - Diverse svastiche sono comparse nella notte in centro a Brescia, in particolare sul monumento della Bella Italia in piazza della Loggia - teatro della bomba che il 28 maggio del 1974 uccise 28 persone ferendone 102 - e sul muro del liceo Gambara, in via Trieste. I simboli sono apparsi a cinque giorni dal corte neofascista che ha sfilato venerdì sera per le vie della città con circa 400 persone. Una manifestazione antifascista è stata indetta per venerdì 20 dicembre.

svastiche a piazza della loggia brescia 2

BRESCIA: BAZOLI (PD), SVASTICHE PERICOLOSO TENTATIVO DI ALZARE TENSIONE

(LaPresse) - "Le svastiche comparse oggi a Brescia, persino in Piazza della Loggia, dopo il corteo neofascista di venerdì scorso, costituiscono un ulteriore pericoloso tentativo di alzare la tensione nella nostra città".

Così su Facebook il senatore bresciano del Pd, Alfredo Bazoli. "La Brescia civile e democratica nella quale si riconoscono tutti i bresciani, ne sono certo, non si farà trascinare in questa spirale, e continuerà a lavorare per il rispetto, la giustizia, il dialogo, la solidarietà e l'inclusione, come nella sua alta tradizione municipale", scrive Bazoli.

svastiche a piazza della loggia brescia 3

Venerdì alle ore 17.30 in Largo Formentone è prevista una manifestazione "democratica e antifascista" alla quale aderiscono l'Anpi, i sindacati e diversi partiti dal centrosinistra.

SVASTICHE SU MURI P.ZZA LOGGIA BRESCIA, FDI "GESTO VERGOGNOSO"

(AGI) - "Le svastiche comparse questa notte nelle vie della citta' di Brescia, ed in particolar modo in Piazza della Loggia, rappresentano un vergognoso gesto che offende la memoria storica, i valori democratici e il rispetto per la dignita' umana su cui si fonda la nostra comunita'.

E' fondamentale una condanna inequivocabile da parte di tutti, ribadendo l'impegno nel contrastare ogni manifestazione di intolleranza, razzismo e antisemitismo. Non puo' esserci alcuna ambiguita' davanti ad un simbolo che rappresenta una pagina vergognosa della storia recente". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Giangiacomo Calovini.

FONTE. Dagospia