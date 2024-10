CasaPound respinge le accuse: non reclutiamo mercenari per l'Ucraina

24 ott 2024 13:15

IL DOSSIERAGGIO PUTINIANO COLPISCE ANCHE I FASCISTELLI ITALIANI – NEL SUO REPORT SUI "CRIMINI DEL REGIME DI KIEV", IL DIPLOMATICO DEL MINISTERO DEGLI ESTERI RUSSO, RODION MIROSHNIK, ACCUSA CASAPOUND DI RECLUTARE MERCENARI PER L’UCRAINA – LA REPLICA DEL MOVIMENTO: “PUR SOSTENENDO IL POPOLO UCRAINO NELLA SUA LOTTA, FACCIAMO POLITICA ALLA LUCE DEL SOLE E NON RECLUTAMENTO CLANDESTINO. È FUORVIANTE OGNI TENTATIVO DELLA CLASSE DIRIGENTE RUSSA DI UTILIZZARE NOI COME CAPRO ESPIATORIO DELLE PROPRIE AZIONI…”

Condividi questo articolo