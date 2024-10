Candidati di "Riscatto" sotto attacco per un saluto romano

23 ott 2024 13:55

E ORA, OLIO DI RICINO PER TUTTI! - DUE RAGAZZINI CANDIDATI COME RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DEL LICEO MONTESSORI DI ROMA SONO STATI FOTOGRAFATI IN CLASSE MENTRE FACEVANO IL SALUTO ROMANO - DIETRO DI LORO UNO STRISCIONE RECITA "PRENDI NOTA PRENDI ATTO, È ORA DI RISCATTO!" - I DUE SONO CANDIDATI NELLA LISTA RICONDUCIBILE ALL'ORGANIZZAZIONE NEOFASCISTA "GENERAZIONE POPOLARE" - LA PRESIDE: "LA SCUOLA PRENDERÀ A BREVE I GIUSTI PROVVEDIMENTI" - NON È LA PRIMA VOLTA CHE ACCADE UN EPISODIO SIMILE...