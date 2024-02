Lo scandalo dei "neofascisti all'ambasciata" guadagna la copertina di Dagospia

Le Repubblica, ovviamente, sotto attacco giudiziario (Graziani ha annunciato querela) ha intervistato subito Lia Quartapelle:

Giovanna Vitale per repubblica.it

“Non è la prima volta che l’ambasciata russa cerca di interferire sull’attività del Parlamento italiano e, temo, non sarà neanche l’ultima. A meno che tutte le forze politiche del Paese – alcune delle quali cieche di fronte ai danni prodotti da Putin ai fondamentali principi di libertà e giustizia – non reagiscano compatte a difesa del nostro spazio democratico”.

La deputata del Pd Lia Quartapelle, attaccata dalla diplomazia moscovita di stanza a Roma per l’interrogazione presentata a Montecitorio sulla presenza di tre esponenti neofascisti alla commemorazione di Daria Dugin nella sede dell’ambasciata, dice di non essere spaventata. “Ma preoccupata sì: non tanto per me, ma per quello che un’aggressione così diretta ed esplicita a un singolo parlamentare italiano significa”.