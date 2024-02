Omaggio a Dugina. Graziani annuncia la querela a Berizzi

Dalla pagina facebook di Rainaldo Graziani

Un giorno di alcuni decenni fa conobbi un ex collega, uomo mediocre, figlio di un padre a me ed ai più ignoto. Questo modesto figuro muoveva allora i suoi primi passi da praticante nella redazione di un giornale di Bergamo la cui proprietà rispondeva al Dott. Giuseppe Ciarrapico.

Mi risultò subito sfuggente, anonimo, eccessivamente ossequioso nei confronti dei suoi superiori ed emozionato al solo sentir nominare il "Presidente megagalattico". Ancora oggi non mi sorprenderebbe affatto se alcuni suoi colleghi lo equiparassero ad un personaggio tolkieniano che conosciamo con il nome di Vermilinguo.

Oggi, il nostro piccolo antieroe ha partorito un pasticcio disinformativo tipico di chi raccatta notizie ora false, ora non verificate, ora distorte; tuttavia la notizia interessante, a mio avviso, è che il povero Vermilinguo si sia inconsapevolmente proposto come finanziatore delle prossime nostre iniziative culturali.

In sintesi io credo che la magistratura saprà indicargli la cifra equa per risarcirmi danni da lui creati alla mia immagine e reputazione. Senza rancore senza affetto e senza eccessiva considerazione della sua persona gli dedico questo brano che secondo me gli si addice.