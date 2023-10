Cangiano (Fdi, Napoli club Parlamento): no allo striscione pro De Santis in curva

"Ho presentato con urgenza una interrogazione al Ministro dello Sport Abodi per denunciare il gravissimo episodio verificatosi domenica 22 ottobre allo Stadio Olimpico. In occasione della partita contro il Monza, pare infatti che dalle parti della Curva dei tifosi giallorossi sia comparso uno striscione celebrativo con la foto di, condannato in via definitiva per l'omicidio del giovane tifoso napoletano, avvenuta nel maggio 2014 poco prima della gara di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina".

Lo annuncia Gimmi Cangiano, deputato casertano di Fratelli d'Italia, presidente di uno dei due Napoli club del Parlamento, ma anche ben noto agli appassionati di gossip per il suo fidanzamento con Valeria Marini.

"Ritengo personalmente l'episodio preoccupante, oltre che una palese violazione alle normative vigenti in materia di contrasto alla violenza negli stadi ed in occasione di manifestazioni sportive ed alle disposizioni delle singole società sportive. È necessario innanzitutto accertare e sanzionare i responsabili di questo episodio e prevedere anche ulteriori e specifiche iniziative più stringenti per evitare che la memoria di chi ha perso ingiustamente e inspiegabilmente la vita per un incontro di calcio possa essere oltraggiata ancora", conclude.

Il precedente Ruotolo

C'è già un precedente di "incazzatura" dei tifosi del Napoli per uno striscione di sostegno ultras a De Santis: Daje danie', la Roma Ultras è con te!!

Era il 2017 e la forte riduzione di pena appena concessa in appello aveva gettato benzina sul fuoco della ferita.

Toccò allora, dalle colonne del Napolista, a Sandro Ruotolo, storica spalla televisiva di Michele Santoro, esprimere tutto lo sdegno. Poi il giornalista ne ha fatta di strada. Parlamentare da 3 anni, è oggi responsabile comunicazione della segreteria del PD...