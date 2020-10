23 ottobre 1976: durissimi scontri a Roma per il carovita

Nella foto, pubblicata nella "Fiamma e la celtica" di Nicola Rao,

la testa del corteo. Al centro con i rayban

Alessandro Alibrandi. Il secondo da destra è Roberto Nistri

Avevo già partecipato a qualche manifestazione del Msi e del Fronte della Gioventù. L’ultima era stata anche la più divertente: il corteo contro il carovita, per chi se lo ricorda, fu una bolgia infernale (… Scese radiosa la pioggia di fuoco che ricoprì la città…), proprio un bel casino con azioni toccata e fuga in tutto il centro di Roma (… mille folletti di fuoco danzanti resero allegre le vie… ) e i celerini che non ci capivano più una sega.





Così Gabriele Marconi racconta gli scontri del 23 ottobre 1976 che sconvolsero per ore il centro di Roma e ispirarono a Marcello De Angelis la canzone "Scese radiosa"









PS: Francesco Biava, sulla mia pagina Facebook, mi segnala che gli scontri rappresentarono il "Battesimo del fuoco" per Massimo Morsello, che poi li cantò così