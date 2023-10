E' morto Stefano Trentin, un campione di scherma, un militante avanguardista

E' morto a 71 anni Stefano Trentin. Nato in provincia di Venezia, si era trasferito a Milano dove riusciva a tenere insieme la pratica agonistica della scherma (partecipò alle Olimpiadi di Mosca, vinse tappe di Coppa del mondo) con la militanza in Avanguardia nazionale. Fu tra i detenuti del G9 di Rebibbia dopo la grande retata del novembre 1975.

Era poi ritornato in Veneto ma la sorte non gli fu benigna: nel 2015 un incendio gli distrusse l'attività di b&b che aveva avviato a Castelfranco Veneto in un terreno di famiglia. Aveva mantenuto legami con la Comunità di Avanguardia e si era iscritto al gruppo di Comunità Ideale di Treviso.

Fino a pochi giorni fa era ancora attivo su Facebook. Ci incrociavamo abbastanza spesso: per me era un riferimento per lo stile e l'etica nella pratica sportiva e spesso lo sfrocoliavo per chiedergli la posizione su tanti fatti più o meno brutti. Molti i messaggi di cordoglio sulla sua pagina, accompagnati spesso da belle foto

Antonia Titti Monteleone

Avanguardia perde un grande C@merata, in alto I cuori Stefano Trentin !

La nostra storia, i nostri Valori, oltre la morte...per sempre...In alto I cuori Stefano Trentin

Marco Marchetti

Dormi sogni profondi Sul dorso della pietra Lì sbocciano rose nere Camerata d'una sorte Compagno di galera Arrivederci Sulla strada dell'eterno Ritorno STEFANO





Christian Zamperoni

Ciao STEFANO... Ciao "Bauscia"!

Dalle nostre fila se ne và un Camerata, di quelli veri, di quelli che per le proprie idee hanno orgogliosamente fatto le "Patrie galere" senza aver mai rinnegato nulla!

Originario di Milano dove ha vissuto gran parte della sua vita... appassionato di scherma gareggiando a livelli agonistici, di golf, di storia... Stefano Trentin era di AVANGUARDIA NAZIONALE, un camerata con una storia pesante alle spalle durante gli anni di piompo a Milano, un Uomo di mille battaglie e di valori saldi.

Gli ultimi anni li ha vissuti a Castelfranco Veneto, nella casa e terra dei suoi nonni dove gestiva il B&B e accudiva con molta cura e dedizione l'orto, le vigne, i suoi gattini...

Era molto legato a noi, come noi a lui... Si era iscritto in Continuità Ideale con la Federazione di Treviso condividendo in pieno i valori e l'operato, ritenendo la nostra realtà una tra le rare dove il senso dell'onore esiste ancora e per davvero!

Era un fortissimo appassionato di calcio, seguiva sempre il Giorgione Calcio (la sua Giorgia, così la chiamava...) un punto di riferimento per società, calciatori e tifosi...

Un grande Uomo, un grande Camerata! Una persona VERA in tutto!

Ci mancheranno le nostre chiacchere, la tua storia, quella vostra di quegli anni... i tuoi consigli, la tua saggezza...

Ciao "Bauscia"! Così ti chiamavan tutti i ragazzi, "spaccone" in dialetto milanese.

Che la terra ti sia lieve...

Ps: i funerali verranno comunicati non appena abbiamo notizie!

I CAMERATI di Avanguardia Nazionale e di Continuità Ideale Treviso saranno presenti per dargli l'ultimo saluto.

In alto i cuori!

Camerata Stefano, PRESENTE!

Rosalba Pilleri



CIAO CAMERATA STEFANO TRENTIN.. CHE LA TERRA TI SIA LIEVE.... R. I. P. CIAO CAMERATA STEFANO TRENTIN.. CHE LA TERRA TI SIA LIEVE.... R. I. P.