Verona ricorda Massimo Morsello con l'undicesima edizione del memorial in suo onore

Quella di ricordare e onorare la memoria di #MassimoMorsello è una tradizione nata nel decennale della sua morte, nel 2011 a Roma.Dalla sua Roma, è stato poi disegnato un giro d'Italia del memoriale che ha coinvolto negli anni, oltre alla stessa Roma, città del nord e del sud come Milano, Catanzaro, Bari o Napoli.Quest'anno, in occasione della sua dodicesima edizione, il Memorial approderà a Verona. La poesia e la musica erano per il nostro Massimo strumenti di fede, di lotta e di libertà, oltre che di espressione artistica, e ancora oggi le sue canzoni sono lì a tracciare la "diritta via" da percorrere, ad indicare il cammino che il cerchio e la Croce hanno indicato a lui e a chi oggi è stato costretto a cantare con noi e con lui dietro le sbarre di una fredda galera.Antica Tradizione e Gesta Bellica si occuperanno di farci cantare, tutto il resto dipenderà da noi. Tenetevi pronti: sabato #9aprile, dalle 19.00, Verona!