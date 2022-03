La maledizione di Lotta di Popolo: Achille Biele è andato oltre

Giorni davvero funesti per la comunità napoletana dell'Organizzazione Lotta di Popolo. Dopo Serafino D'Onofrio andato avanti nella giornata di lunedì, oggi è andato avanti Achille Biele, storico militante dell' Olp giornalista e direttore di Benevento la libera Voce del Sannio, mensile al quale, per diverso tempo, ho avuto l'onore ed il piacere di collaborare, con articoli di cronaca, attualità ed inchieste. Ho conosciuto Achille Biele, nella mia precedente vita di militante politico, conclusasi quasi 15 anni fa, quando ho deciso di dedicarmi al giornalismo, nella doppia veste di militante politico di Lotta di Popolo e di giornalista, preciso, attento, scrupoloso, prodigo di buoni consigli. Ne ricordo uno doppio ma prezioso. Era il 6 aprile del 2013. Ero tra i presentatori del libro l'Aquila ed il Condor, memorie di un militante politico, la storia di Stefano Delle Chiaie e di Avanguardia Nazionale, insieme a Davide Scarinzi e l'autore. L'evento fu organizzato dall'associazione culturale Generoso Simeone. Si temevano contestazioni e tumulti (alla fine in piazza contro il leader di Avanguardia Nazionale c'erano forse 10 persone

). Mi informava, minuto per minuto, delle contestazioni politiche all'evento sostenute dalla sinistra di palazzo e della eventuale contestazione dei centri sociali, dandomi consigli pratici su come arrivare e dove parcheggiare l'auto, perché la prudenza non è mai troppa. Per diverso tempo, ho collaborato al mensile Benevento la libera voce del Sannio, esperienza conclusa, di comune accordo, perché il giornale era rimasto ancorato, come giusto che sia, a Benevento ed al Sannio.