Addio Serafino d'Onofrio, militante di Lotta di Popolo. Il ricordo di Bruno Cufino

A darne notizia sono i tuoi compagni di Lotta di Popolo con una breve notizia pubblicata sulle pagine Facebook.





Serafo, vecchio amico e compagno di lotta tra noi non ci sarà mai un addio. Tutti sappiamo che in questo mond o non c’è forza maggiore di quella che ha forgiato i nostri legami di amicizia e cameratismo. Un giorno ci rincontreremo, ci manchi.