Avanguardia rivoluzionaria, CasaPound e il ruolo dei gruppi organizzati

La pubblicazione su Fascinazione di alcuni post sul blitz contro Avanguardia Rivoluzionaria, l'ennesimo gruppetto ultrarazzista finito sotto inchiesta, ha scatenato lo sdegno e l'indignazione di tanti camerati. Un atteggiamento di rimozione che impedisce di fare i conti con un fenomeno marginale eppure che continua a trovare alimento ai bordi della fascisteria. L'unica obiezione pertinente l'ha mossa Maurizio Murelli:

Dunque il "filtro pulizia" di CPI funziona. E allora invece di tirare in ballo CPI come carico mostrificante, bisognerebbe plaudire alla capacità di espellere e allontanare i disagiati. Se anche non fossero stati buttati fuori ma se ne sono andati per loro volontà il ragionamento vale egualmente: lì (in CPI) non hanno trovato trippa per gatti. Perché non mettere in evidenza questo dato?