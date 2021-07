Avanguardia rivoluzionaria. Il gip: niente carcere, il capo è un pavido

La Procura di Milano aveva chiesto la misura cautelare in carcere per i quattro ventenni appartenenti all’associazione clandestina di matrice nazi-fascista denominata "Avanguardia Rivoluzionaria", ma il gip di Milano Manuela Accurso Tagano ha ritenuto piu’ idonea, per "contenere la pericolosita’", la "combinazione di due misure non custodiali" come quella dell’obbligo di dimora con la prescrizione di non allontanarsi da casa in orario notturno e quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Per il giudice, "gli indagati, tutti incensurati e ideologicamente radicalizzati, sono davvero molto cauti nel dare attuazione al loro programma criminoso". In particolare, risulta "emblematico" l’atteggiamento del leader del gruppo: "Capo carismatico e autorevole a parole, è subdolo e pavido nei fatti - osserva il gip - delega ai suoi sottoposti il compimento delle azioni pericolose, quali l’acquisto della pistola a salve, la fisica conoscenza con gli appartenenti al gruppo svizzero, infine il pestaggio".