E' un ex di CasaPound il leader di Avanguardia rivoluzionaria

Ai vertici di "Avanguardia rivoluzionaria", il piccolo gruppo suprematista smantellato stamattina da un blitz della Procura di Milano, c'è il 20enne Giulio, ex "ragazzotto" di CasaPound, studente universitario di scienze politiche a Trieste, che aveva scelto il nome di battaglia di "Comandante G.". Il suo secondo era Luca, 21 anni, attivo in passato in "Blocco studentesco" e noto come "Maggiore Volpi". Sul terzo gradino c'era Aleksij, anche lui 20 anni, a cui spettava il compito - come ricostruito dalle carte dell'inchiesta - di "reclutare altri militi" potendo vantare "ruoli esecutivi ed operativi nell'organizzazione". E per stare in quell'organizzazione il 20enne aveva scelto un nome tetro, sinistro: Breivik, un omaggio al terrorista norvegese - suprematista bianco - che nel 2011 aveva ucciso 77 persone in Norvegia. Il quarto degli identificati - ma i "militi" sarebbero molti di più - è il 21enne Tommaso, coinquilino del capo a Trieste, dove studiano insieme, e ribattezzato "Milite Zucht".

Il controllo sul commando la sera dell'azione

La sera scelta per il pestaggio di quello che "è un musulmano di merda che non dovrebbe neanche stare nella nostra nazione", lo scorso 16 giugno, qualcosa però era andato storto. Scesi in strada con armi e "santini" di Hitler e Mussolini, i quattro si erano resi conto che c'era troppa gente a causa della partita dell'Italia e così avevano deciso di temporeggiare. Ma proprio in quegli istanti, fingendo un normale controllo di polizia, una Volante li aveva fermati in via della Moscova e identificati tutti, sequestrando tutto ciò che il "Comandante G." e i suoi nascondevano in due zainetti preparati per l'occasione. Così gli investigatori sono riusciti a mettere le mani anche su una sorta di statuto del gruppo, un papiello di 19 pagine, sul giuramento al quale dovevano sottoporsi i "militi" e su tutta una serie di consigli per evitare di essere intercettati, oltre che sulle caratteristiche necessarie per i nuovi "affiliati", dal rifiuto delle droghe al fisico in forma fino alle abilità nella lotta corpo a corpo.



La teoria accelerazionista: serve solo il caos