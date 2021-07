La generazione Z e il suprematismo bianco. L'allarme del pm milanese Nobili

"Esistono venticelli ideologici che possono trasformarsi in qualcosa di deflagrante. Il venticello del suprematismo è arrivato a Milano e ha preso consistenza in un certo numero di ragazzi giovanissimi". L’ha detto il capo della sezione distrettuale antiterrorismo della Procura di Milano, Alberto Nobili, illustrando i dettagli dell’operazione ’Realpolitik’ della Digos meneghina che ha smantellato il gruppo di matrice nazifascista ’Avanguardia Rivoluzionaria’, tutti esponenti della Generazione Z, i nati nel terzo millennio.I quattro ragazzi destinatari della misura cautelare, due classe 2000 e altrettanti del 2001, "tra di loro sotto la guida, in particolare, di uno degli indagati, hanno incominciato a sviluppare il concetto della necessità di far crollare l’attuale sistema per poi poter rigenerare una nuova era sotto un nuovo Hitler o Mussolini"."Sono di ultradestra", ha sottolineato Nobili. "Ci hanno costretto in pochi mesi ad accelerare i tempi dell’indagine perché avevano deciso di dare segnale della loro esistenza programmando di pestare uno ’sporco musulmano’".