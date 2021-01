Alviti, l'eterno candidato meridional missino annuncia: in campo anche a Caserta

Come ogni campagna elettorale che si rispetti, anche alle prossime amministrative di Caserta, nonostante sia residente a Napoli, per cui parte da 0 voti,previste per la tarda primavera 2021 Giuseppe Alviti, l'eterno candidato con un passato politico nelle file del Movimento Idea Sociale, raggruppamento politico nato da una scissione della Fiamma Tricolore, reduce da un clamorosom flop alle ultime regionali con soli 44 voti conquistati nel collegio elettorale di con Forza Italia annuncia la propria candidatura al consiglio comunale di Caserta con la lista civica Caserta Sociale e Popolare che sosterrà la candidatura di Pio Del Gaudio a sindaco. Riuscirà l'eterno candidato meridional missino a conquistare almeno un voto, in questa tornata amministrativa che lo vede protagonista fuori casa? Lo scopriremo solo vivendo, come cantava l'indimenticato Lucio Battisti.