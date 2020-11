Otto anni dopo, in ricordo di Pino Rauti

Cinque anni fa, in occasione del terzo anniversario della morte di Pino Rauti, pubblicai due post di "rassegna" sul grande speciale (22 post). Per una delle tante macumbe del web riuscii a ritrovare e a linkare solo 15 dei post. Oggi, grazie al nuovo layout scelto dal sempre prode Antonio "webmaster" Cacace, è possibile chiudere qualche falla: mancano così solo 3 post:

Accanto ai messaggi ufficiali e le prese di posizione politiche in omaggio al leader politico scomparso, e quasi a fare da contrappeso al nutrito fuoco di sbarramento degli avversari, sono numerose anche le testimonianze di affetto di militanti di base personalmente legati a Pino Rauti. Io ne riporto uno che mi è stata offerta oggi pomeriggio.

La storia di Pino Rauti/7: dalla fondazione dei Far alla nascita della corrente giovanile evoliana

Rauti story/8 - Dalla Legione nera ai Figli del Sole: dalla milizia clandestina alla ricerca iniziatica Proseguiamo nel lavoro di ricostruzione della figura storica di Pino Rauti, massima espressione umana di una corrente minoritaria ma importante del neofascismo italiano. Il testo è il secondo e parte del terzo capitolo del libro Naufraghi (con opportuni tagli) e racconta gli ultimi anni Quaranta e la prima metà degli anni Cinquanta

Il logo e il mito sopravvivono alla fine dell'organizzazione [dei Fasci di azione rivoluzionaria]. Nel gennaio 1949 sono arrestati numerosi militanti, mentre preparano l'affondamento, nel porto di Taranto, della nave destinata all'URSS come riparazione dei danni di guerra. Il giudice, che li condanna con mitezza, non nasconde rispetto per i giovani patrioti. Nella sua autodifesa il principale accusato, ["Lello"] Graziani, il cui carisma comincia ad emergere, oppone l'eroismo degli ufficiali giapponesi, che si rifiutano di sopravvivere alla disfatta, e la vergogna che gli suscita l'opportunismo dei generali italiani: l'azione del commando era – come la scelta di Salò – un modo di "salvare l'onore". Un mito che innerverà l'immaginario di varie generazioni militanti in un rapporto spesso vago con la realtà effettuale e le pratiche consumate. LEGGI TUTTO

Rauti story/9: con il centro studi nasce un Ordine (nuovo) di credenti e di combattenti

