Castellino(Forza Nuova): Giletti e pennivendoli vari siete voi i veri terroristi

In qualità di vice segretario nazionale di Forza Nuova, Giuliano Castellino era stato intervistato dai colleghi di Non è l'Arena, il programma di approfondimento politico in onda condotto da Massimo Giletti ed in onda su La 7. Un'intervista dvvero lunga ed approfondita, durata un ora di cui alcuni spezzoni sarebbero dovuti essere trasmessi nella puntata di domenica 1 novembre . Messa in onda non avvenuta per motivi misteriosi.

La vicenda viene cosi ricostruita da Giuliano Castellino, in una nota che riportiamo per intero

Per la puntata di ieri sera di NON È L'ARENA di Giletti avevamo registrato una video intervista di 1 ora. Intervista che autori e giornalisti avevano concordato di mandare in onda ieri sera. In quell'occasione avevamo contestato la narrazione crimanale del Covid, snocciolato fatti e numeri, puntato il dito contro il terrorismo dei media, la violenza delle forze repressive e il fallimento della politica italiana. Avevamo attaccato il governo, ma anche Fontana e Zaia. Avevamo rivendicato la nostra prima linea nella battaglia contro il Partito unico del Covid (Da De Luca alla Lega con tutti dentro) e di essere stati i primi a scendere in strada, già a marzo e aprile scorso contro quarantene e lockdown. Avevamo difeso le piazze di questi giorni, avevamo ristabilito verità e giustizia. MA FORSE È TUTTO QUESTO CHE NON DOVEVA PASSARE! Non avevamo recitato né il ruolo dei "complottisti pazzi", né dei teppisti. Non andavamo bene per il progetto di criminalizzazione della protesta! Così ieri, l'intervista non è andata in onda! Mi spiace per tutti i nostri amici che mai avrebbero perso tempo a vedere Giletti ed i suoi pupazzi. Così come ci spiace per tanti italiani che avrebbero potuto sentire la voce della piazza, della verità e della libertà! D'altronde siamo sotto tirannia e stampa e tv sono i servi dell'oppressore. IN QUESTE ORE PUBBLICHEREMO L'INTERVISTA INTEGRALE CHE PER FORTUNA ABBIAMO RIPRESO CON LA NOSTRA TELECAMERA.