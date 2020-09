Il pm: Manduca a giudizio per l'omicidio volontario di Belardinelli

Ma chill s’e’ jittat sott", "quello si è buttato sotto": è così che ha tentato di giustificarsi

, il 39enne accusato di omicidio volontario per la morte di Daniele Belardinelli, il tifoso varesino investito la notte degli scontri tra tifoserie di Inter e Milan il 26 dicembre nei pressi di San Siro a Milano. Le parole sono state colte nel corso di un’intercettazione mentre parlava con il suo avvocato, come riportato nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sono in tutto trenta gli indagati a vario titolo per l’omicidio. Il 39enne napoletano ha precedenti per reati contro il patrimonio, ma non aveva subito Daspo o altri provvedimenti sportivi. Una delle piste è che abbia avuto rapporti con la camorra, ma anche su questo proseguono le indagini della polizia.