21 maggio 1977: Umberto Vivirito muore in ospedale dopo un intervento riuscito

(umt) Il 21 maggio di 43 anni fa, nel letto di un ospedale, a Milano moriva Umberto Vivirito militante di Avanguardia Nazionale.

Era stato arrestato il giorno prima: era allettato a casa della sorella dove i suoi camerati lo avevano trasportato da ferito, dopo una sparatoria, nel corso di una rapina di autofinanziamento in una gioielleria milanese finita male la sera del 19: l'orefice era rimasto ucciso .