Rachele smentisce le nipoti: resta chiusa la cripta Mussolini

Quando la Guardia d'onore teneva aperta la Cripta





Rachele Mussolini, figlia di Romano e nipote del duce, ha diffuso un comunicato della famiglia per smentire l'apertura della Cripta di Predappio annunciata per oggi dalle pronipoti Orsola e Vittoria Mussolini. Annuncio riportato su alcuni social e successivamente ripreso da altri giornali. A questo scopo "la famiglia desidera informare che la notizia è priva di fondamento e domenica la Cripta resterà chiusa. Orsola e Vittoria Mussolini non sono titolate ad effettuare nessun annuncio pubblico riguardante la Cripta senza la preventiva discussione e nulla osta da parte della maggioranza della famiglia. Purtroppo il loro poco provvido annuncio ha generato confusione e false aspettative. Ci rammarichiamo per questi inconvenienti. E' obiettivo di tutti i famigliari riaprire la Cripta, e a tal proposito stiamo concordando come poter gestire al meglio, in sicurezza e con buon senso la riapertura al pubblico a partire da questa estate".Rachele Mussolini è consigliera comunale a Roma, eletta in una lista civica a sostegno di Giorgia Meloni. La cripta è chiusa dal 18 dicembre 2017 a seguito di interventi di restauro. I lavori sono terminati alla fine del 2018 ma fino ad oggi i familiari avevano scelto di tenerla chiusa al pubblico a esclusione delle giornate del 28 aprile e del 22 ottobre.