10 gennaio 1957: nasce Maurizio Boccacci

Negli anni seguenti Boccacci torna spesso alla ribalta della cronaca: dagli incidenti avvenuti allo stadio di Brescia nel '94 durante i quali fu ferito il vicequestore Giovanni Selmin agli scontri con i compagni a Primavalle nell'anniversario del rogo in cui muoiono i fratelli Mattei. Nel 1997 fu arrestato per aver aggredito una guardia carceraria in tribunale, dopo aver tentato di avvicinare alcuni detenuti accusati di rapine, già militanti di MP. Quel giorno era imputato in un processo per aver affisso manifesti inneggianti a Mussolini. Definitosi sempre lontano dalla destra 'in giacca e cravattà, organizza i presidi di solidarietà per l'ex SS Erich Priebke processato e poi condannato per l'eccidio alla Fosse Ardeatine. Nel 2002 rifonda con Giuliano Castellino Base autonoma. Rientrano poi nella Fiamma ma nel 2008 le loro strade si divaricano: il pupillo sceglie di fiancheggiare l'esperienza amministrativa di Alemanno sindaco, lui invece anima con un numero abbastanza ristretto di camerati il movimento Militia, che invera i principi cardine della sua militanza politica: lotta dura agli ebrei e ai traditori. Qualche anno fa passa la mano nella guida del Movimento che finisce per dissolversi. Così Boccacci ha un riavvicinamento con Forza Nuova, nonostante i pessimi rapporti con Roberto Fiore, grazie ai buoni uffici di Castellino, diventato responsabile romano ma la cosa dura poco. E' tentato, e lo annuncia più volte, di ritirarsi ma proprio non ce la fa. E così, per riscattare laall'ultimo momento, va da solo a sfidare le forze dell'ordine. Tra il tripudio dei fan sui social. L'ultimo ritorno in scena è doloroso e imbarazzante. Perché hanno ammazzato un suo caro amico, Fabrizio 'Diabolik' Piscitelli. Un'esecuzione di stampo mafioso, connessa ai suoi traffici di droga. E un altro camerata, Fabio Gaudenzi, da ragazzino militante di Movimento politico, poi fascio-criminale, sbrocca e si fa arrestare dopo una sceneggiata. Nel video che registra prima di mettersi a sparare fuori al balcone si autoaccusa di far parte di una banda armata di elite, i fascisti di Roma Nord, chiamando in causa alcuni morti, tra cui Piscitelli, e tre vivi: Carminati, il capo, Brugia e Boccacci. E lui ha dovuto replicare:

“Gaudenzi non lo vedo da diversi anni lui fa il nome del gruppo dei fascisti di Roma nord, gruppo che non esiste nemmeno come sigla, e fa un miscuglio di persone che mi dà da pensare. Per me è impazzito, non è in linea col cervello. O c’è una manovra politica dietro, perché il 17 ottobre c’è la Cassazione per Mafia Capitale, o con la morte di Fabrizio (Piscitelli ndr), altro mio carissimo amico, cercano di movimentare o creare un qualcosa come sempre è stato fatto da questo regime, dalle stragi ad altri casi di cronaca, omicidi e via dicendo...".