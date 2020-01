10 gennaio 2007: muore a Milano Nico Azzi. Il ricordo di Cesare Ferri

Il 10 gennaio di tredici anni fa, a soli cinquantacinque anni, moriva Nico Azzi, un protagonista degli anni di piombo, ammazzato da un infarto mentre guardava la televisione. I suoi funerali si svolgono nella basilica di Sant'Ambrogio e puntualmente scatta la protesta dell'Anpi, nella persona del vicepresidente nazionale Antonio Pizzinato, ex segretario generale della Cgil. Secca la replica di Tomaso Staiti di Cuddia intervistato dal tg3: "Non dico pietà religiosa davanti alla morte, ma almeno umana".

Il suo fraterno amico Cesare Ferri dalla sua pagina facebook, in occasione del decennale della scomparsa cosi lo ha ricordato .

Il 10 gennaio del 2007 Nico Azzi ci lasciava ammazzato da un infarto mentre guardava la televisione. Siamo cresciuti "politicamente" insieme, io, lui e tanti altri. Prima corso Monforte, poi San Babila e infine il "Pritaneo": lunghi anni fatti di lotte in piazza, di notti trascorse parlando dei nostri sogni, di sofferenze e di speranze. Ma mai siamo stati sfiorati dal dubbio che forse stavamo dalla parte sbagliata: noi stavamo dalla parte giusta, erano gli altri a stare in quella sbagliata. Siamo cresciuti e siamo diventati uomini ma ciò che avevamo dentro - e tante volte ce lo siamo ripetuto io e Nico - è rimasto inalterato; una maggiore cultura non ci ha portati su posizioni diverse da allora, semplicemente ci ha ulteriormente rafforzati nell'idea che abbiamo fatto quello che doveva essere fatto. Oggi Nico fisicamente non c'è più, ma solo fisicamente, appunto, perché il suo ricordo di camerata coraggioso, altruista e un po' guascone mi accompagna sempre e quando uno è ricordato è come se non fosse mai morto.