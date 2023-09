Note meno note 12/ Jack Marchal: il maestro del rock identitario francese

(umt) Ripubblico la dodicesima puntata di Note meno note, rubrica sulla musica alternativa uscita su Fascinazione nel 2017. Alessandro Alberti, autore di Radio Alternative, libro prezioso sulla storia delle radio libere di destra ed esperto di musica alternativa dagli anni 60 ai giorni nostri, ricostruisce la carriera musicale e politica di Jack Marchal, il maestro del rock identitario francese, scomparso il 1. settembre 2022.







Jack Marchal (19.9.1946-1.9.2022) è conosciuto nel mondo della estrema destra, per la sua attività politica svolta in particolare negli anni compresi tra il 1970 e il 1980. È stato militante di Occident nel 1966 e successivamente nel 1968 sarà tra i fondatori di Groupe union defense (GUD), ed entra con l'incarico di dirigere il settore stampa e propaganda nella direzione di Ordre Nouveau. Nel 1972 sarà tra i creatori del Front National. Ne uscirà successivamente per aderire nel 1974 al Parti des force nouvelle. Rientrerà in FN nel 1984. Marchal è noto anche come fumettista (inventore del famoso topo "Rat Noir", che comparirà prima in Francia su alcuni numeri di Alternative, farà poi in breve, la sua comparsa oltre che sui numeri del periodico di satira politica di Marco Tarchi: La Voce della Fogna, anche su volantini, adesivi e manifesti dei gruppi di destra) come scrittore, e come musicista del filone progressive. Autore di uno dei più bei dischi di musica alternativa di questo genere musicale: Science et violence.



Cantato in francese, ma registrato in Italia in una sede del FdG insieme al batterista degli Janus Mario Ladich e a Olivier Carrè anch'esso francese, che collaborerà alla realizzazione dei testi. Successivamente il disco stampato, come sempre accadeva in quegli anni, in tiratura molto limitata, verrà ristampato dalla Cosmo record in cd e conterrà due nuovi brani.