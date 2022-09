Il ribelle, creativo, musicista Jack Marchal è andato oltre. Il ricordo di Jeder

Jack Marchal, fumettista e musicista è andato oltre. Nato il 19 settembre del 1946, fu membro del Gruppo Unione Difesa (Gud), nel 1972 partecipa alla creazione del Front National, formazione guidata da Jean Marie Le Pen. Disegnatore eclettico è conosciuto come l'autore del personaggio del Topo Nero, in Italia conosciuto come Topo Mis pubblicato sulla Voce della Fogna.

Chitarrista e compositore partecipa ai Campi Hobbit presentando le canzoni del suo Lp Science e Violence.

A darci la triste notizia il collega Walter Jeder con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook che riportiamo integralmente.





Apprendo in questo istante che Jack Marchal è andato avanti. Un colpo al cuore per tutta la nostra comunità umana, politica e culturale! Jack rappresenta, fin dagli anni '70, nel nostro scombinato vissuto alcuni dei sentimenti migliori: la ribellione, la coerenza, la creatività. Musica, grafica, ironia, testimonianza. Una vita piena, unica, straordinaria. Una traccia incancellabile. Tutta l'Europa si unisce in un abbraccio commosso attorno a Lui.