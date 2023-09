Ustica '80: stavolta è Repubblica a contestare la sentenza

1) Quando "Repubblica" spara in prima pagina una notizia non è mai per la notizia in sé ma per colpire i nemici secondo un disegno che non conosciamo. Ma conosciamo bene chi sono i nemici di quel giornale.

2) Quando "Repubblica" afferma A, di solito la verità è tutto fuorché A.

3) C'è una sentenza penale definitiva su Ustica, e oggi Giuliano Amato la contesta con "assoluta certezza", su quello stesso giornale che solo pochi giorni fa ha condannato chi dice la stessa cosa sull' altra strage di quell'estate maledetta

4) Fatevela una domanda. Gabriele Marconi