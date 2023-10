In memoria di Remo Casagrande

Casagrande fu soprannominato, dai comunisti, “il Boia di Quarto Oggiaro”, per il suo incredibile coraggio fisico e l'assoluta determinazione politica nel mantenere accesa la fiamma delnel suo difficile quartiere popolare. Nel febbraio 1972 fu bersaglio delle prime, che gli incendiarono l'auto. Pochi mesi prima, nel novembre 1971, era stato arrestato nell'inchiesta per ricostituzione del partito fascista che avrebbe poi visto come principale indagatoe in precedenza per gli scontri dopo un comizio elettorale del Msi nel maggio 1970 e per un'irruzione aldi Quarto Oggiaro nel 1971. Imputato tra gli organizzatori del "giovedì nero" fu assolto.