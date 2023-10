Insulti a Kean, giornalista campano denunciato per odio razziale

CHE RAZZA DI TIFOSI - MOISE KEAN E DESTINY UDOGIE, VITTIME DI INSULTI RAZZISTI DOPO ITALIA-INGHILTERRA - L'ATTACCANTE DELLA JUVE È STATO INSULTATO DAL GIORNALISTA CAMPANO ANTONIO CORRADO CON UN POST SUI SOCIAL ("COSA C’ENTRA KEAN CON L’ITALIA? NON È NATO IN ITALIA! NON È BIANCO COME GLI ITALIANI!")

GIORNALISTA FA POST CONTRO KEAN, RUOTOLO DENUNCIA PER RAZZISMO

(ANSA) - "L'odio razziale in rete dilaga, per questo faccio un appello a tutti: denunciate perché c'è un reato specifico nel codice". Lo sottolinea Sandro Ruotolo, responsabile per informazione, cultura e memoria del Pd, in merito al caso del post pubblicato sui social dal giornalista pubblicista campano Antonio Corrado che prende di mira il calciatore della Nazionale Moise Kean, sottolineando che non c'entra niente con l'Italia.

Ruotolo si è presentato oggi alla Digos di Roma per sporgere denuncia per odio razziale. "Questo caso è ancora più grave - afferma - perché l'autore è un giornalista, non un leone da tastiera, e non può certo fare una cosa del genere".

L'Ordine dei giornalisti della Campania e l'Unione della stampa sportiva hanno condannato il post pubblicato sui social. L'Ordine - si spiega in una nota diffusa dal presidente Ottavio Lucarelli - "censura e invia al Consiglio di disciplina il post pubblicato sui social dall'iscritto Antonio Corrado. Un testo offensivo nei confronti del calciatore Kean a cui va tutta la nostra solidarietà. Un testo contrario ad ogni regola deontologica".

FONTE: Dagospia