17 ottobre 1992: 50mila missini in piazza con Mani Pulite

Alla fine dei conti, però, gli epigoni dell’unico partito della Prima Repubblica che non si era sporcato le mani, quando si sono potuti sedere a tavola hanno tentato di togliersi la fame pluridecennale con affanno e ingordigia.

“L’Italia onesta in piazza con la Destra”, “Tangentocrazia, ti spazzeremo via”. Sabato 17 ottobre 1992 il Movimento sociale italiano sfilava per il centro della capitale in guanti bianchi. Oltre 50 mila neofascisti (definizione rivendicata con orgoglio, anche se ancora per poco) che a 70 anni dalla marcia su Roma manifestavano a sostegno di Mani pulite. Contro i partiti corrotti ma anche per simboleggiare, proprio attraverso quei guanti bianchi, la diversità di un partito non toccato dagli accertamenti della magistratura.La grande manifestazione del popolo missino a sostegno della “rivoluzione giudiziaria” è una ferita aperta per quanti hanno sostenuto che la dissoluzione dell’identità neofascista, perseguita con grande determinazione dall’intero gruppo dirigente (con le sole eccezioni, all'epoca, di Rauti e Buontempo) non era una necessità ma una scelta opportunistica e che Fini e i colonnelli, accontentandosi di uno strapuntino alla corte di Berlusconi abbiano lasciato cadere una grande opportunità.