Vannacci esce dalla Lega: cosa rischia il centrodestra









E' stata l'agenzia AdnKronos, da cui ha spiccato il volo per la direzione del Tg Gian Marco Chiocci, ad annuciare l'uscita dalla Lega di Roberto Vannacci, vicesegretario ed europarlamentare.





IL GENERALE VANNACCI LASCIA LA LEGA, OGGI L'ANNUNCIO. IL MESSAGGIO A SALVINI: «TI VOGLIO BENE, MA LA MIA STRADA È UN'ALTRA»

Estratto dell’articolo di Marco Cremonesi per www.corriere.it

«Ti voglio bene, ma la mia strada è un'altra». Così Roberto Vannacci ha confermato al leader Matteo Salvini la decisione di lasciare la Lega. Il generale e il leader del Carroccio Matteo Salvini hanno concordato una «separazione consensuale» dalla Lega. Il fondatore di “Futuro nazionale” ieri, lunedì, ha incontrato il segretario con cui ha discusso a lungo.

Un confronto “franco” come si dice quando si intende parlare di un faccia faccia in cui i toni si sono alzati. La decisione sembra definitiva, improbabili i margini di ricucitura: dalla Lega si fa sapere che «se anche il generale cambiasse idea, ci sono tanti modi per superare questa situazione». Del resto, l’espulsione - che probabilmente non sarà - avrebbe ottimi motivi: Vannacci ha invitato i parlamentari a votare contro la risoluzione per l’Ucraina. In modo opposto, dunque, alle scelte del partito. […]





FONTE: Dagospia

L'analisi di Fabrizio Fratus

In politica, la forma è sostanza, ma la matematica è destino. Mentre il dibattito pubblico si infiamma sulle dichiarazioni del Generale Vannacci, la realtà dei palazzi racconta una storia diversa: quella di una destra identitaria che rischia di consegnare le chiavi del Paese ai suoi peggiori nemici proprio mentre pensa di difendere i propri confini.

​

​L'attuale sistema elettorale, il Rosatellum, è un terreno minato. Con il taglio dei parlamentari, il Senato è diventato il luogo dove le maggioranze si frantumano. In questo contesto, la stabilità è appesa a un filo: bastano pochi senatori di scarto per bloccare l'azione di Giorgia Meloni.

​Il vero pericolo è il ritorno dei patti di desistenza. Forze politiche nemiche tra loro possono accordarsi per non ostacolarsi nei collegi chiave, col solo scopo di sottrarre seggi al centro-destra. È per questo che la riforma elettorale con un premio di maggioranza è determinante: senza una legge che garantisca la vittoria a chi prende più voti, il Paese resterà ostaggio di chi vuole governare senza aver vinto.

​

​È qui che si inserisce il "fenomeno Vannacci", un errore tattico che la destra rischia di pagare carissimo. Sostenere Vannacci oggi, per un elettore di destra o di centro-destra, non è un atto di coraggio, ma di cecità politica.

​Bisogna avere l'onestà di ammetterlo: Vannacci è il sottoprodotto di un Matteo Salvini disperato. Con una Lega che vede i consensi storici prosciugarsi, il Capitano ha cercato ossigeno nel populismo d'urto, trasformando un generale in un parafulmine elettorale. Ma questa mossa ha creato un mostro di Frankenstein che oggi risponde solo a se stesso e, indirettamente, ai suoi mandanti morali.

​Appoggiare Vannacci significa, paradossalmente, lavorare per Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva è il maestro del caos: il suo obiettivo è spaccare la coalizione di governo, irritare l'ala moderata e rendere il centro-destra impresentabile a livello internazionale. Vannacci è il Cavallo di Troia perfetto per Renzi: serve a creare quella frammentazione che riporterebbe al centro i soliti "giochi di palazzo".

​

​Per la destra identitaria, l'equazione deve essere chiara: Vannacci uguale Renzi, uguale Draghi, uguale Monti.

Perché? Perché il risultato finale di chi insegue il radicalismo di facciata senza un progetto politico solido è sempre lo stesso: la paralisi. E quando la politica fallisce e la destra si divide per colpa di "corpi estranei" manovrati dal centro, il sistema presenta sempre il conto sotto forma di governi tecnici o di larghe intese.

​Chi sostiene Vannacci pensando di "andare a destra", sta in realtà preparando il tappeto rosso al prossimo governo tecnocratico guidato dai poteri che dice di combattere.

​

​A questo si aggiunge il problema interno: una coalizione dove Forza Italia, con la sua postura liberale ed europea, agisce come un freno costante a ogni velleità di riforma profonda. Questo accade in Italia come nel resto d'Europa: il centro liberale "congela" la destra.

​Il vero dramma è che a destra manca ancora un progetto forte, sostenuto da una classe dirigente culturalmente preparata. Finché la destra si affiderà a referenti non direttamente suoi invece di formare quadri in grado di gestire lo Stato e resistere ai veti delle forze centriste, rimarrà sempre vulnerabile. Senza una visione e senza una legge elettorale blindata, il futuro governo sarà consegnato ai Renzi di turno, pronti a restaurare l'agenda Draghi o Monti sulle macerie di una destra che si è lasciata distrarre da un generale in cerca di autore.

FONTE: Facebook, 31 gennaio

CasaPound: non andremo con il generale

CasaPound non è interessata alle dinamiche interne del centrodestra e non farà parte del nuovo partito Futuro Nazionale». È quanto si legge in una nota del movimento. «Come ribadito in più occasioni, e nonostante alcune ricostruzioni mediatiche continuino a suggerire il contrario,non è interessata alle dinamiche interne del centrodestra e non farà parte del nuovo partito». È quanto si legge in una nota del movimento.

proposta di legge sulla remigrazione, promossa attraverso un apposito comitato di cui facciamo parte. In pochi giorni tale iniziativa ha raccolto circa centomila sottoscrizioni: un risultato di straordinaria rilevanza, che «A partire dal mese di settembre siamo impegnati, insieme ad altri movimenti politici e realtà associative, nel sostegno a una, promossa attraverso un apposito comitato di cui facciamo parte. In pochi giorni tale iniziativa ha raccolto circa centomila sottoscrizioni: un risultato di straordinaria rilevanza, che testimonia in modo inequivocabile l’esistenza di una volontà popolare diffusa attorno a una tematica che auspichiamo venga presto finalmente affrontata con la dovuta serietà dall’esecutivo. Riteniamo che la proposta di legge sulla remigrazione debba entrare nel dibattito politico come tema reale, allo stesso modo del referendum sulla magistratura sulla quale ci siamo già espressi dando indicazione di voto ovviamente favorevole».



«Non esiste pertanto alcun accordo, né è prevista alcuna nostra partecipazione a percorsi politici differenti da quello tracciato insieme agli altri movimenti fondatori del comitato. Un percorso che sta incontrando un consenso ampio e crescente all’interno di una parte significativa di italiani. Dare rappresentanza a questa istanza, attraverso una visione che intende ribaltare il concetto stesso di politica, restituendole una dimensione autenticamente popolare e radicata dal basso, costituisce il nostro unico obiettivo».