E' morto a 81 anni Mario Michele Merlino
Così ne parla Anarcopedia, una sorta di Wikipedia dell'anarchia:
Mario Merlino (Roma, 2 giugno 1944) è un personaggio, eufemisticamente definibile un "trasformista politico", che, alla fine degli anni 60, ha militato sia in gruppi politici di matrice fascista (Avanguardia Nazionale ecc.) e sia in quelli comunisti e anarchici. L'atteggiamento politicamente schizofrenico che ebbe Merlino in gioventù fu secondo alcuni solo una "colpa" giovanile, mentre invece, secondo altri, è la vera e propria prova del suo ruolo di "infiltrato" negli ambienti politici extraparlamentari.
Oggi Mario Merlino risulta essere impegnato nella società come docente ed operatore culturale senza però che si sia vista, da parte sua, neanche l'ombra del pentimento, anzi pur continuando ad esaltare il fascismo. LEGGI TUTTO
La strage di Stato
Così invece il libro La strage di Stato ricostruisce il suo "passaggio a sinistra". Il testo, scritto in pochi mesi e pubblicato a giugno 1970, contiene diversi errori
(per scaricare l'intero volume clicca qui)
Mario Merlino fascista
Gli anni dal 1962 al 1968 vedono Mario Merlino militare attivamente nei gruppi di estrema destra: Avanguardia Nazionale, Giovane Italia e Ordine Nuovo. In prima fila nel corso di innumerevoli azioni squadristiche, egli nutre tuttavia ambizioni intellettuali. Passa ogni anno l’estate in Germania, di preferenza a Monaco e Francoforte. Tra il ’65 e il ’66 vi rimane sei mesi; al suo ritorno racconterà di aver frequentato un campo clandestino di addestramento organizzato dai neo nazisti tedeschi di "Nazione Europea".
In questi anni stringe stretti rapporti, tra gli altri, con Stefano Delle Chiaie, Pino Rauti e con il deputato del MSI Giulio Caradonna.
Mario Merlino compare per la prima volta mescolato alle forze di sinistra durante la battaglia di Valle
Giulia che si combatte tra studenti e polizia ai primi di febbraio 1968, davanti alla facoltà di Architettura.
Per Merlino, che è presente tra le fila di un gruppetto di picchiatori fascisti di Avanguardia Nazionale, gli scontri di Valle Giulia sono due fronti: i camerati cercano di bastonare in parti uguali poliziotti e studenti. L’importante per loro è provocare il massimo degli incidenti. Il neofascismo romano a quella data è infatti ancora incerto: con la esplosione dell’"anno degli studenti" sono finiti i bei tempi in cui dominava incontrastato con le sue squadre di manganellatori nell’università romana. Che fare quindi? La nuova tattica della infiltrazione tra i gruppi di sinistra, il momento in cui i "nazimaoisti" tenteranno di confondere le acque coi loro slogan "Hitler e Mao uniti nella lotta" sono ancora lontani. D’altra parte l’attacco frontale come una volta è ormai impossibile.
Ci riprovano, certo, e il 17 marzo [era il 16, ndb] un manipolo di duecento picchiatori giunti da ogni parte d’Italia, gli onorevoli Almirante, Caradonna e Turchi in testa, dà l’assalto alla facoltà di Lettere occupata dagli studenti e provoca gravi incidenti (lo studente Oreste Scalzone ha la colonna vertebrale fratturata). Anche in questa occasione Mario Merlino marcia coi fascisti. Tuttavia questa fase sta per chiudersi: il viaggio in Grecia che i giovani fascisti italiani compiono nell’aprile 1968 segna una svolta definitiva. Il viaggio è promosso dall’ESESI, la lega degli studenti greci fascisti in Italia, ed è organizzato dal giornalista Pino Rauti del Tempo di Roma e da Stefano Delle Chiaie i quali scelgono fra i militanti di Nuova Caravella, Ordine Nuovo e dell’ex Avanguardia Nazionale una quarantina di giovani che si sono particolarmente distinti nell’attività a favore del regime dei colonnelli. Giunti a Atene, i fascisti romani si recano in delegazione all’ambasciata italiana per presentare una nota di protesta "contro il modo in cui la RAI-TV diffama il regime greco". Qualche giorno dopo appendono sul petto del ministro Pattakos un distintivo di Nuova Caravella: nella foto ricordo della cerimonia si vede anche Mario Merlino (Merlino quando sarà interrogato dal giudice dichiarerà che "non vi furono conferenze e non fummo ricevuti da personalità"). Ad Atene i giovani fascisti italiani prendono anche contatti col movimento nazista greco " 4 Agosto" diretto da Costantino Plevris.
Da quel momento, tornato a Roma, Mario Merlino cambia pelle. La cambia fisicamente, perché comincia a vestire in modo dimesso e si fa crescere i capelli, poi anche barba e baffi. E la cambia politicamente: non sono passati quindici giorni dal rientro da Atene che ha già fondato il gruppo XXII Marzo (da non confondersi con il 22 Marzo, che verrà molto più tardi). Un volantino diffuso
nella città universitaria rappresenta la sua prima carta politica: il gruppo proclama di "rifarsi alle esperienze del Maggio francese e, in particolare, alle sue punte più avanzate: Daniel Cohn Bendit e gli arrabbiati di Nanterre".
L’esordio in piazza avviene qualche giorno dopo, nel corso di una manifestazione di protesta indetta dal movimento studentesco romano davanti all’ambasciata francese. Dietro a Mario Merlino, che
sventola una grande bandiera nera con la scritta XXII Marzo, ci sono gli esponenti più rappresentativi del gruppo, e del neofascismo romano: Stefano Delle Chiaie, Serafino Di Luia, Loris Facchinetti e l’ex legionario e parà Buffa, detto il Lupo di Monteverde. Mentre gli studenti si disperdono sotto le violente cariche della polizia. Il XXII Marzo celebra il battesimo del fuoco incendiando con bottiglie molotov due auto parcheggiate a diverse centinaia di metri dal teatro degli scontri.
Il giorno dopo i quotidiani di Roma parlano in toni apocalittici di "piano preordinato", di "guerriglia cittadina", di "inutili vandalismi" e della "cieca violenza con cui i teppisti, manovrati dal PCI, hanno danneggiato e incendiato auto di privati cittadini" (Il Tempo)
La provocazione non passa inosservata, gli studenti hanno riconosciuto fra i seguaci di Mario Merlino i
più noti esponenti del neofascismo romano e il XXII Marzo, a neppure un mese dalla sua fondazione, cessa di esistere. Merlino non si scoraggia, da Cohn Bendit passa al libretto rosso del presidente Mao Tse Tung, da leader mancato si trasforma in semplice militante di base e avvicina un esponente del gruppo di sinistra Avanguardia Proletaria vantando certi contatti politici che egli dice di avere con la redazione dell’Etincelle, una rivista marxista-leninista svizzera. L’approccio fallisce: i suoi precedenti sono noti all’esponente di Avanguardia Proletaria.
In proud and glory
Francesco Mancinelli
Ciao Mario, un forte abbraccio e vola libero nei Campi Elisi ...
“... Io so bene che è difficile Cavalcare la Tigre : all’inizio non ce ne rendiamo neanche conto. E poi, drammaticamente ci accorgiamo con il primo momento lucido di quanto veleno è già entrato in noi : le nostre energie migliori, andranno sciupate per creare l’antidoto.
È il dramma di chi ha voluto con coerenza, quasi violentemente, cercare se stesso. Ci si accorge che chi è vicino, il più vicino, è ormai distante una eternità; ed il cuore si stringe per la prima volta sotto il freddo degli astri…”
Mario Michele Merlino, tratto da l’Inattuale, Edizioni Settecolori, Vibo Valentia, 1979, (pag.14).
Mario, io e ...
A Roma 3
"Inchiesta, intervista, blog: come i giornalisti raccontano gli anni di piombo”
Il convegno aperto a tutti gli studenti di roma3 si è svolto il 14 aprile 2011, organizzato dal moderatore, Damiano Oliva e dall'organizzazione universitaria identitaria Non plus ultra. La locandina ci presentò così: Mario Michele Merlino: docente di storia e filosofia ed autore del libro “E venne Valle Giulia”; Ugo Maria Tassinari: giornalista ed autore del libro “Fascisteria”; Giuseppe Ardica: giornalista RAI ed autore del libro: “Io, l’uomo nero”. E L'uomo nero di cui si parlava era Pierluigi Concutelli, che era decisamente avversato dagli avanguardisti.
La galleria fotografica
A Cosenza, aprile 2013
Dovrebbe essere aprile 2013, la presentazione a Cosenza di due libri di Mario Michele Merlino, alla Terrazza Pellegrini. L'organizzatore credo sia stato Michele Arnoni. Per l'occasione conobbi i due leader della destra radicale cosentina negli anni '70 che erano stati tra i prodi che contribuirono a consegnare Cosenza alle cure (amorevoli e poderose) di quel genio situazionista di Giacomo Mancini
