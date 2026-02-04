E' morto a 81 anni Mario Michele Merlino

L'annuncio, sulla pagina facebook di un suo camerata calabrese, è di mezz'ora fa (le 14,10 del 4 febbraio 2026). E' morto, l'anarcofascista protagonista del primo processo per la strage di piazza Fontana. Insieme a Pietro Valpreda e altri compagni romani aveva dato vita a un circolo anarchico. Si è parlato a lungo, a tal proposito, di infiltrazione. Una solenne minchiata: Merlino era, con i suoi quarti di intellettuale, arcinoto all'Università di Roma come squadrista e stretto sodale di. Ma nel 1968 furono centinaia e centinaia gli attivisti di estrema destra folgorati sulla via dell'assalto al cielo. E quindi i compagni gli dettero credito...

La strage di Stato

Così invece il libro La strage di Stato ricostruisce il suo "passaggio a sinistra". Il testo, scritto in pochi mesi e pubblicato a giugno 1970, contiene diversi errori

Mario Merlino fascista

Gli anni dal 1962 al 1968 vedono Mario Merlino militare attivamente nei gruppi di estrema destra: Avanguardia Nazionale, Giovane Italia e Ordine Nuovo. In prima fila nel corso di innumerevoli azioni squadristiche, egli nutre tuttavia ambizioni intellettuali. Passa ogni anno l’estate in Germania, di preferenza a Monaco e Francoforte. Tra il ’65 e il ’66 vi rimane sei mesi; al suo ritorno racconterà di aver frequentato un campo clandestino di addestramento organizzato dai neo nazisti tedeschi di "Nazione Europea".

In questi anni stringe stretti rapporti, tra gli altri, con Stefano Delle Chiaie, Pino Rauti e con il deputato del MSI Giulio Caradonna.

Mario Merlino compare per la prima volta mescolato alle forze di sinistra durante la battaglia di Valle

Giulia che si combatte tra studenti e polizia ai primi di febbraio 1968, davanti alla facoltà di Architettura.

Per Merlino, che è presente tra le fila di un gruppetto di picchiatori fascisti di Avanguardia Nazionale, gli scontri di Valle Giulia sono due fronti: i camerati cercano di bastonare in parti uguali poliziotti e studenti. L’importante per loro è provocare il massimo degli incidenti. Il neofascismo romano a quella data è infatti ancora incerto: con la esplosione dell’"anno degli studenti" sono finiti i bei tempi in cui dominava incontrastato con le sue squadre di manganellatori nell’università romana. Che fare quindi? La nuova tattica della infiltrazione tra i gruppi di sinistra, il momento in cui i "nazimaoisti" tenteranno di confondere le acque coi loro slogan "Hitler e Mao uniti nella lotta" sono ancora lontani. D’altra parte l’attacco frontale come una volta è ormai impossibile.

Ci riprovano, certo, e il 17 marzo [era il 16, ndb] un manipolo di duecento picchiatori giunti da ogni parte d’Italia, gli onorevoli Almirante, Caradonna e Turchi in testa, dà l’assalto alla facoltà di Lettere occupata dagli studenti e provoca gravi incidenti (lo studente Oreste Scalzone ha la colonna vertebrale fratturata). Anche in questa occasione Mario Merlino marcia coi fascisti. Tuttavia questa fase sta per chiudersi: il viaggio in Grecia che i giovani fascisti italiani compiono nell’aprile 1968 segna una svolta definitiva. Il viaggio è promosso dall’ESESI, la lega degli studenti greci fascisti in Italia, ed è organizzato dal giornalista Pino Rauti del Tempo di Roma e da Stefano Delle Chiaie i quali scelgono fra i militanti di Nuova Caravella, Ordine Nuovo e dell’ex Avanguardia Nazionale una quarantina di giovani che si sono particolarmente distinti nell’attività a favore del regime dei colonnelli. Giunti a Atene, i fascisti romani si recano in delegazione all’ambasciata italiana per presentare una nota di protesta "contro il modo in cui la RAI-TV diffama il regime greco". Qualche giorno dopo appendono sul petto del ministro Pattakos un distintivo di Nuova Caravella: nella foto ricordo della cerimonia si vede anche Mario Merlino (Merlino quando sarà interrogato dal giudice dichiarerà che "non vi furono conferenze e non fummo ricevuti da personalità"). Ad Atene i giovani fascisti italiani prendono anche contatti col movimento nazista greco " 4 Agosto" diretto da Costantino Plevris.

Da quel momento, tornato a Roma, Mario Merlino cambia pelle. La cambia fisicamente, perché comincia a vestire in modo dimesso e si fa crescere i capelli, poi anche barba e baffi. E la cambia politicamente: non sono passati quindici giorni dal rientro da Atene che ha già fondato il gruppo XXII Marzo (da non confondersi con il 22 Marzo, che verrà molto più tardi). Un volantino diffuso

nella città universitaria rappresenta la sua prima carta politica: il gruppo proclama di "rifarsi alle esperienze del Maggio francese e, in particolare, alle sue punte più avanzate: Daniel Cohn Bendit e gli arrabbiati di Nanterre".

L’esordio in piazza avviene qualche giorno dopo, nel corso di una manifestazione di protesta indetta dal movimento studentesco romano davanti all’ambasciata francese. Dietro a Mario Merlino, che

sventola una grande bandiera nera con la scritta XXII Marzo, ci sono gli esponenti più rappresentativi del gruppo, e del neofascismo romano: Stefano Delle Chiaie, Serafino Di Luia, Loris Facchinetti e l’ex legionario e parà Buffa, detto il Lupo di Monteverde. Mentre gli studenti si disperdono sotto le violente cariche della polizia. Il XXII Marzo celebra il battesimo del fuoco incendiando con bottiglie molotov due auto parcheggiate a diverse centinaia di metri dal teatro degli scontri.

Il giorno dopo i quotidiani di Roma parlano in toni apocalittici di "piano preordinato", di "guerriglia cittadina", di "inutili vandalismi" e della "cieca violenza con cui i teppisti, manovrati dal PCI, hanno danneggiato e incendiato auto di privati cittadini" (Il Tempo)

La provocazione non passa inosservata, gli studenti hanno riconosciuto fra i seguaci di Mario Merlino i

più noti esponenti del neofascismo romano e il XXII Marzo, a neppure un mese dalla sua fondazione, cessa di esistere. Merlino non si scoraggia, da Cohn Bendit passa al libretto rosso del presidente Mao Tse Tung, da leader mancato si trasforma in semplice militante di base e avvicina un esponente del gruppo di sinistra Avanguardia Proletaria vantando certi contatti politici che egli dice di avere con la redazione dell’Etincelle, una rivista marxista-leninista svizzera. L’approccio fallisce: i suoi precedenti sono noti all’esponente di Avanguardia Proletaria.