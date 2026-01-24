Remigrazione, manifestazione nazionale a Piacenza
Partirà oggi pomeriggio alle 16, mentre ha già preso il via la manifestazione antifascista, il corteo nazionale promosso dal Comitato Remigrazione e Riconquista con ritrovo in piazzale Milano per il lancio della campagna nazionale di raccolta di firme per la legge di iniziativa popolate. Il Comitato è composto da quattro soggetti politici: CasaPound, Rete dei Patrioti, Veneto front skinheads e Brescia ai bresciani.
“E’ da una delle città più colpite dalla piaga dell’immigrazione incontrollata – afferma una nota del Comitato – che intendiamo ribadire, con una nuova iniziativa di piazza di carattere nazionale, la necessità che l’Italia adotti misure radicali che portino finalmente per davvero all’inversione dei flussi migratori e all’espulsione di criminali e clandestini.”
“Tante novità sono in arrivo, dal momento che proprio in questi giorni – prosegue il Comitato – abbiamo depositato la proposta di legge di iniziativa popolare per far partire, come promesso, la raccolta firme dal mese di febbraio, con cui metteremo il governo italiano di fronte a una scelta chiara sul futuro dell’Italia: a favore o contro la Remigrazione.”
“A Piacenza – conclude la nota – invitiamo a scendere in piazza i giovani stufi di non poter vivere liberamente le proprie città, le donne che non sono più libere di uscire la sera, gli anziani sempre più spesso bersaglio della violenza dei maranza, e tutti gli italiani che non si arrendono a un presente fosco e a un futuro senza speranze. Chi doveva difenderti non l’ha fatto, chi doveva affrontare l’emergenza ha fallito. È il momento di reagire in prima persona: scendi in strada, porta un tricolore. È l’ora della Remigrazione, è l’ora della Riconquista!”
Il corteo antagonista
Nessun commento: