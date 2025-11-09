Report contro Colosimo: è squadrismo non giornalismo





diSe la presidente della Commissione Antimafiaavesse semplicemente proseguito sulla scia dei suoi predecessori, Report non avrebbe dovuto raschiare il fondo del barile per colpirla, fino a metterla in evidente e inevitabile imbarazzo con quella fotografia estratta durante l'intervista con studiata tempistica. Eppure, proprio quella scelta di non conformarsi alla narrazione consolidata l'ha posta di fronte a un bivio dalle implicazioni evidenti.Le strade che le si aprono davanti sono sostanzialmente tre. La prima: rassegnare le dimissioni, cedendo alla pressione mediatica e valanga politica che a breve la colpirà duramente. La seconda: arrendersi accogliendo senza obiezioni le eterne tesi sconclusionate e suggestive avanzate nella relazione depositata dal pentastellato Roberto Scarpinato, rinunciando quindi a sollevare le evidenti questioni di conflitto d'interesse del soggetto.In sostanza, rientrare nei ranghi, ritrovare quella coesione compatta che per anni ha caratterizzato i lavori della Commissione. Tutti allineati e coperti alla solita narrazione fuorviante. Nessuna voce stonata, nessuna discordia. Un'armonia che ha però il sapore della rinuncia a un'indagine serrata dei fatti.La terza opzione: proseguire con determinazione lungo il percorso intrapreso, nella consapevolezza che ogni nuovo passo verrà accompagnato da nuovi materiali dissotterrati per screditarla definitivamente. Perché ciò che conta, nella dinamica mediatica contemporanea, non sono i fatti per quelli che sono, quanto la loro orchestrazione, il modo in cui vengono presentati per suscitare indignazione collettiva.Ed eccoci dunque a quella fotografia. Lei, ventisettenne, insieme a un'amica, che ironizzavano davanti a un busto di Benito Mussolini. È stata una stronzata, come lei stessa ha ammesso? Ovvio che sì. Può sorprenderci davvero? No, considerando che Fratelli d'Italia affonda le proprie radici nel Movimento Sociale Italiano. E con fatica, con grande fatica, sta cercando di liberarsi dei nostalgici fascisti per modernizzare la destra italiana e renderla simile alle destre europee. Ma questo fa di Colosimo una fascista nell'accezione profonda e inquietante del termine, quella che purtroppo attraversa in alcuni settori trasversalmente lo spettro politico? La risposta è no.Occorre qui una riflessione più ampia. Nessuno ha chiesto dimissioni quando, all'epoca commissario antimafia per il, dichiarò pubblicamente di voler prendere a sassate i manifestanti dicontrari all'ergastolo ostativo e al regime del 41-bis. Affermazioni che, messe a confronto, renderebbero ununo spirito libertario. Eppure, il silenzio.Certo, quella foto rappresenta un errore di gioventù. A 27 anni, credetemi, si è ancora giovani e la maturazione politica è in movimento. Si tratta davvero di una goliardata, di quelle che ciascuno di noi, guardando al proprio passato, può riconoscere.Ripenso a me stesso, proprio a ventisette anni, mentre partecipavo a un concerto della Banda Bassotti e, insieme a un caro amico anarchico, intonavo con ironia l'inno sovietico. Senza crederci, naturalmente. Pura provocazione nostalgica.Così come oggi potrei assistere a un concerto dei 99 Posse per pura nostalgia generazionale, pur essendo perfettamente consapevole che certe posizioni radicali rimangono, per me, nel territorio della metafora musicale e nulla più.Il punto è un altro: quando la ricerca del passato diventa strumento per annientare il presente, quando ogni gesto giovanile viene trasformato in prova definitiva, quando il dibattito pubblico si riduce a una sequenza di epurazioni mediatiche, allora abbiamo perso qualcosa di essenziale. La possibilità di confrontarci sui fatti, di discutere nel merito, di ammettere che tutti abbiamo un passato imperfetto senza per questo essere condannati a un'eterna gogna.Parliamo di quell'essenza autenticamente fascista che non si annida tanto in una vecchia fotografia stupida, quanto piuttosto nel metodo Report: è squadrismo, non giornalismo.