Così il nazi-latino Fuentes sta spaccando il movimento Maga

La morte di Charlie Kirk sta portando alla ribalta il suo più acerrimo nemico Nick Fuentes e creando caos fra i big del movimento Maga tanto da far temere uno scisma.

Noto nazionalista famoso per il suo radicato antisemitismo e per essere razzista e misogino, Fuentes è stato ospitato al podcast di Tucker Carlson che, nel corso di due ore, non lo ha incalzato sulle sue posizioni estremiste, anzi gli ha lasciato spazio consentendogli di riabilitare la sua immagine davanti ai milioni di repubblicani che seguono l'ex anchor di Fox.

La sua intervista ha irritato molti all'interno del partito repubblicano e scatenato un battaglia interna fra i maggiori esponenti del movimento Maga: da un lato l'ex di Fox, Fuentes e tutti i critici di Israele, e dall'altra parte Ben Shapiro e la cospirazionista Lara Loomer, stretta alleata di Donald Trump, insieme tutti i sostenitori di Israele. Shapiro ha criticato duramente Carlson per aver dato un palcoscenico a Fuentes: lo ha definito un "intellettuale codardo" un "interlocutore disonesto".

10 nov 2025 14:30

Estratto dell'articolo di Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera” NICK FUENTES E TUCKER CARLSON Adolf Hitler? Un tipo «cool», figo. Gli ebrei? Dominano l’America, vanno tolti di mezzo. Alle donne piace essere violentate. Fino a qualche tempo fa, il sostenitore di queste tesi, Nick Fuentes, un provocatore di ultradestra con un piccolo seguito di fedelissimi, era fuori dal perimetro del mondo Maga, anche se Donald Trump aveva cenato con lui nel 2022. Criticato per aver dato credito a un sostenitore del nazismo, The Donald se l’era cavata dicendo che non sapeva delle sue idee estreme. NICK FUENTES Ma ora, dopo che nella destra si è aperta la gara per colmare il vuoto lasciato dall’assassinio di Charlie Kirk alla guida della gioventù più radicale, Fuentes, trainato da Tucker Carlson — il più popolare conduttore televisivo ultraconservatore, molto apprezzato da Trump — sta diventando una figura di peso. Donald Trump, che per lasciare in ombra i cattivi segnali elettorali del voto di martedì scorso parla di una frattura nella sinistra che vince a New York con un candidato socialista democratico che lui denuncia come estremista comunista, ora deve fronteggiare in casa sua, il mondo Maga, una divisione che potrebbe diventare ben più lacerante: NICK FUENTES quella tra i suoi fan tradizionali, ultraconservatori, ben disposti nei confronti della ricetta politica autoritaria della sua presidenza, sostenitori di una inscalfibile identità giudaico-cristiana dell’America, e una falange di giovani attivisti di estrema destra con idee che fino a ieri non avevano cittadinanza nella politica americana. [...] Il caso è esploso a metà della scorsa settimana. Carlson ospita Fuentes nella sua trasmissione e si mostra sostanzialmente d’accordo con le sue tesi aberranti. Immediatamente trumpiani «istituzionali» come lo speaker della Camera, Mike Johnson, e il senatore Ted Cruz, condannano duramente Carlson per aver offerto il suo megafono all’antisemitismo di Fuentes (altre affermazioni come «se la maggior parte dei neri venisse messa in galera l’America somiglierebbe di più a un paradiso» non sembrano suscitare altrettanta indignazione). NICK FUENTES La Heritage Foundation, il think tank conservatore, supporto culturale e programmatico delle presidenze repubblicane da Reagan a Trump che, dopo averlo sconfessato, sta attuando punto per punto il piano autoritario offerto col suo Project 2025, è in subbuglio: molti suoi esponenti chiedono al presidente, Kevin Roberts — un leader che ha spostato molto a destra il baricentro dell’organizzazione — di sconfessare Carlson, grande amico della Heritage. NICK FUENTES Roberts non solo rifiuta di farlo, ma accusa quelli che lo criticano di essere un ceto di globalisti, un insulto nel mondo del sovranismo. Di più: il presidente denuncia l’attacco di una «coalizione velenosa». A quel punto diversi esponenti di primo piano della Heritage si dimettono. Altri chiedono la testa di Roberts che, consapevole di aver esagerato, si scusa per aver parlato di avvelenatori (alludendo a un antico stereotipo antisemita), definisce Fuentes una persona malvagia, ma continua a difendere Carlson. Così si trova tra due fuochi: accusato dagli ultrà di Fuentes di essere un opportunista senza coraggio, mentre Stephen Moore, economista di punta della Heritage, coautore del Project 2025 e stretto collaboratore di Trump, sostiene che Roberts è ormai alla mercé di «oscuri bassifondi di una destra giovanile online» attratta da tesi inaccettabili. [...]

Nick Fuentes e Tucker Carlson Nick Fuentes

9 nov 2025 11:50

