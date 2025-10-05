Nella guerriglia proPal anche l'assalto a CasaPound

Sono 262 persone gli antagonisti fermati negli scontri dilagati da via Merulana all'Esquilino, al termine dell'enorme manifestazione pro Palestina. La polizia sta valutando di denuciarli per i reati di danneggiamento, adunata sediziosa e resistenza a Pubblico ufficiale.

"Nelle successive fasi di deflusso - descrive una nota stampa della Questura - gruppi di facinorosi hanno dato alle fiamme due autovetture e diversi cassonetti, lanciando oggetti e petardi all’indirizzo delle Forze dell’ordine. Per tali fatti, 12 persone, tutte appartenenti alla frangia antagonista, sono state fermate, foto segnalate ed avviate al deferimento alla Autorità giudiziaria per gli stessi reati. La DIGOS della Questura di Roma è già in possesso di copiose immagini per il successivo sviluppo delle indagini". Numerosi i feriti nelle forze dell'ordine: 35 poliziotti, 3 finanzieri, 2 carabinieri e un poliziotto penitenziario.

All'Esquilino si trova il palazzo occupato da Casapound, in via Napoleone III. Un gruppo di manifestanti ha raggiunto il palazzo, lanciando bottiglie e petardi contro la struttura. Dagli appartamenti occupati è partito in risposta un lancio di oggetti. Il tutto fino all'arrivo della polizia.

La nota di CasaPound:

Attorno alle ore 20.30 di questa sera un nutrito gruppo di manifestanti pro flottiglia hanno inscenato un lancio di bottiglie e sassi all’indirizzo della sede storica di CasaPound Italia in via Napoleone III, 8. Il gruppo, staccatosi dal corteo, ha deliberatamente provato a sfondare il portone dello stabile tirando bombe carta e fumogeni. Come molti sanno il palazzo ospita da più di 20 anni ben 19

famiglie in difficoltà abitativa tra cui numerosi bambini e disabili. Alcune schegge e fumogeni hanno ferito un minore che ha avuto momenti di difficoltà respiratoria grave. Da sempre CasaPound ha assunto una posizione chiara in sostegno dei popoli in lotta per la propria identità, tra cui ovviamente anche quello palestinese e ci rattrista vedere come la mafia antifascista strumentalizzi una cosi importante battaglia per i suoi fini miserabili. Gli assalitori sono stati prontamente messi in fuga dagli abitanti del palazzo e dal vicinato. Le forze dell’ordine sono intervenute per scortare gli assalitori al riparo. Il movimento fa sapere che non sarà tollerata alcuna altra aggressione a persone e sedi associate e che provvederà a tutelarsi in ogni modo dalla mafia antifascista.