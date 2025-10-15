A Chicago nascono le ronde contro gli sceriffi anti-migranti

L’AMERICA È SULL’ORLO DELLA GUERRA CIVILE – A CHICAGO I CITTADINI SI ORGANIZZANO CONTRO I RAID ANTI-MIGRANTI DEI MILITARI INVIATI DA TRUMP: CI SONO STATI SCONTRI CON LA POLIZIA, CHE HA LANCIATO GAS LACRIMOGENI – I RESIDENTI SI SONO ORGANIZZATI CON GRUPPI DI VOLONTARI PER SORVEGLIARE I QUARTIERI ALLA RICERCA DEI FEDERALI – QUESTA MATTINA GLI AGENTI HANNO INSEGUITO UN’AUTO IN UN QUARTIERE OPERAIO A PRESENZA LATINA E…

CHICAGO: SCONTRI TRA MANIFESTANTI E MILITARI DOPO L'INVIO DI TRUPPE DI TRUMP

Da www.lastampa.it

scontri tra agenti dell'ice e residenti a chicago 1

Nel South Side di Chicago gli agenti federali si sono scontrati duramente con i membri della comunità, in seguito alla direttiva del presidente Donald Trump di rafforzare le forze dell'ordine federali nella prevenzione della criminalità. Le forze dell'ordine hanno fatto ricorso ai gas lacrimogeni.

La presenza dell'ICE a Chicago è stata contrastata dal sindaco democratico della città, Brandon Johnson, e dal governatore democratico dell'Illinois, JB Pritzker.

L'ICE STA PRENDENDO PROVVEDIMENTI SEVERI A CHICAGO. ALCUNI CITTADINI DI CHICAGO STANNO REAGENDO

Traduzione di un estratto dell’articolo di Julie Bosman per https://www.nytimes.com/

scontri tra agenti ice e residenti 4

Agenti federali hanno lanciato gas lacrimogeni contro residenti di Chicago e più di una dozzina di agenti di polizia martedì, nell’ultimo scontro avvenuto nella terza città più grande degli Stati Uniti mentre l’amministrazione Trump prosegue la sua stretta sull’immigrazione.

Lo scontro è iniziato martedì mattina, quando, secondo i testimoni, agenti federali sono stati visti inseguire un’auto in un quartiere operaio a forte presenza latina, nella zona sud della città. Un SUV guidato dagli agenti federali si è scontrato con l’auto inseguita, ha riferito il Dipartimento di Polizia di Chicago, spingendo quest’ultima contro un altro veicolo parcheggiato nelle vicinanze.

Chicago, scontri tra agenti ice e residenti

Dopo l’incidente, decine di altri agenti dell’immigrazione con il volto coperto sono arrivati sul posto, mentre i residenti uscivano dalle case, si radunavano in strada e sui marciapiedi, lanciando oggetti contro gli agenti e urlando: «ICE, tornate a casa!».

Quando gli agenti si sono allontanati, hanno rilasciato gas lacrimogeni, apparentemente senza preavviso, costringendo la gente a tossire e a correre a cercare riparo. Tra coloro che sono stati colpiti dal gas c’erano 13 agenti della polizia di Chicago, ha riferito il dipartimento, e almeno un agente è stato visto lavarsi gli occhi con l’acqua di un tubo da giardino prestatogli da un vicino.

scontri tra agenti dell'ice e residenti a chicago 3

Una portavoce del Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) ha dichiarato che gli agenti federali stavano conducendo un’operazione di controllo dell’immigrazione quando due persone hanno tentato di fuggire e hanno colpito il veicolo degli agenti.

«Questo episodio non è isolato e riflette una tendenza crescente e pericolosa di stranieri illegali che resistono violentemente all’arresto, mentre agitatori e criminali speronano i nostri agenti delle forze dell’ordine», si legge in una dichiarazione del DHS, che aggiungeva che gli agenti avevano usato “misure di controllo della folla” dopo che un gruppo di persone si era radunato e aveva assunto un atteggiamento ostile.

militari a chicago 3

È stato uno dei tanti episodi turbolenti esplosi a Chicago negli ultimi giorni. Agenti federali dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) e della Border Patrol hanno pattugliato la città e i sobborghi effettuando arresti, spesso avvicinando persone che camminavano sui marciapiedi, fermandole e interrogandole.

Gli agenti sono stati più volte visti lanciare bombe fumogene, gas lacrimogeni e proiettili al pepe per disperdere i residenti che si radunavano o filmavano con i cellulari, anche durante arresti avvenuti in quartieri densamente popolati. Agenti della polizia di Chicago, chiamati in alcuni casi sul posto, sono stati esposti due volte nelle ultime due settimane ai gas lacrimogeni rilasciati da agenti federali.

agente della guardia nazionale a Chicago

Con l’intensificarsi della repressione sull’immigrazione da parte dell’amministrazione Trump, i residenti di Chicago reagiscono con crescente rabbia.

Nelle ultime settimane, cittadini di Chicago hanno formato gruppi di volontari per sorvegliare i propri quartieri alla ricerca di agenti federali dell’immigrazione, pubblicando allerte su Facebook e nelle chat di gruppo di Signal quando vengono avvistati.

Se gli agenti vengono notati per strada, gli automobilisti suonano i clacson in segno d’avvertimento e talvolta li seguono. Nel weekend, in diverse zone della città, coppie di volontari sono state viste con fischietti arancioni appesi al collo, pronti a soffiarli non appena comparivano agenti dell’immigrazione.

Jb Pritzker - governatore illinois

Un residente di Chicago, Chris Molitor, si è piazzato martedì a un angolo di strada nella zona nord della città, con in mano un cartello contro il presidente Trump e indosso una maglietta critica verso l’ICE.

«Stiamo vedendo video di persone maltrattate», ha detto Molitor, 64 anni, che lavora nel settore dell’ospitalità, indicando una taqueria locale i cui proprietari erano stati interrogati dall’ICE. «Bisogna reagire in qualche modo».

Il mese scorso, Andre Vasquez, membro del Consiglio comunale e presidente del Comitato per i Diritti degli Immigrati e dei Rifugiati di Chicago, ha promosso un “workshop di difesa comunitaria” per informare i residenti sui loro diritti e aiutarli a organizzarsi politicamente.

Brandon Johnson

«Chicago stava andando avanti senza problemi, poi sono arrivati loro», ha detto Vasquez a proposito degli agenti federali. «C’è grande preoccupazione per quello che questi uomini mascherati e non identificati stanno facendo in città senza alcuna responsabilità. I cittadini di Chicago cercano solo di vivere la propria vita. Non tollereremo un autoritarismo incostituzionale».

Dei passanti hanno pubblicato video di arresti che sembrano non avere alcuna relazione con violazioni della legge sull’immigrazione.

Debbie Brockman, dipendente dell’emittente televisiva WGN, è stata bloccata a terra e arrestata da agenti della Border Patrol venerdì, mentre si recava a una fermata dell’autobus. Un funzionario della Border Patrol ha affermato che la donna aveva lanciato un oggetto contro gli agenti federali. L’avvocato della Brockman ha definito l’arresto un’aggressione. È stata rilasciata senza accuse.

rider scappa dagli agenti dell'ice

Yarelly Jimenez, 21 anni, residente nel quartiere East Side di Chicago, ha raccontato che gli arresti dell’immigrazione erano diventati l’argomento principale nel vicinato e in famiglia.

Martedì, la Jimenez e due amici stavano riprendendo gli agenti federali all’interno di un Walgreens e sono usciti in fretta dal negozio per allontanarsi, ha detto.

All’interno, secondo i video girati dai presenti, i clienti gridavano contro gli agenti federali. «I veri americani non vi vogliono qui!», ha urlato un uomo.

militari a chicago

Un agente ha afferrato uno dei compagni della Jimenez, Warren King, 19 anni, mentre usciva, chiedendogli perché stesse scappando e bloccandolo a terra. Non è chiaro di cosa fosse accusato King, e il DHS non ha fornito immediatamente una motivazione per il suo arresto.

Un video girato da un altro passante e pubblicato sui social mostra la Jimenez che urla all’agente, in preda al panico: «È un cittadino!».

FONTE: DAGOSPIA