Spari e incendio in una chiesa mormone: "neutralizzato" l'assalitore





Sparatoria in una chiesa mormone del Michigan. Un uomo ha aperto il fuoco sulle persone che stavano partecipando alla messa nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni della comunità di Grand Blanc, circa 80 chilometri a nord di Detroit.

Le forze dell'ordine del sobborgo, 8 mila residenti vicino alla cittadina di Flint, hanno confermato che l'aggressore sarebbe stato neutralizzato, ma hanno invitato a non avvicinarsi alla zona per permettere i soccorsi per i molti feriti, tra i quali ci sarebbero anche dei bambini come riporta la Cnn, e per permettere ai vigili del fuoco di spegnere l'incendio che ha colpito l'edificio.

La procuratrice generali Pam Bondi ha fatto sapere tramite i suoi profili social che Fbi e Atf stanno assistendo le autorità locali: «Una tale violenza in un luogo di culto è straziante e agghiacciante. Unitevi a me nel pregare per le vittime di questa terribile tragedia». Il direttore dell'Fbi Kash Patel ha scritto su X che l'agenzia sta «seguendo le segnalazioni della terrificante sparatoria e dell'incendio» e ha condannato la «violenza in un luogo di culto, un atto vile e criminale».

La governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, ha dichiarato in un comunicato che il suo cuore è a pezzi per la comunità di Grand Blanc: «La violenza in qualsiasi luogo, specialmente in un luogo di culto, è inaccettabile».

«In questa domenica, giorni di preghiera e pace, una tale violenza è un grandissimo male, le nostre preghiere vanno alle vittime, le famiglie e la comunità», ha scritto su X John James, deputato repubblicano del Michigan.

La sparatoria è avvenuta la mattina dopo la morte di Russell M. Nelson, il presidente più anziano di sempre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, avvenuta all'età di 101 anni.

FONTE: Corriere della sera