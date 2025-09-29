Caso la Fenice: e ora spuntano i trascorsi in Forza nuova di papà Venezi

AMICHETTISMO E VITTIMISMO: L’EGEMONIA CULTURALE DELLA DESTRA – PARLA IL CAMERATA GABRIELE VENEZI, IMMOBILIARISTA ED EX DIRIGENTE NAZIONALE DI FORZA NUOVA E PADRE DELLA “BACCHETTA NERA” BEATRICE, NOMINATA DAL GOVERNO MELONI DIRETTORE DELLA FENICE DI VENEZIA: "DICONO CHE NON HA LE COMPETENZE PERCHÉ FIGLIA DI UN PICCHIATORE DI DESTRA, RIFERENDOSI AL MIO PASSATO, MA IO HO SMESSO DI FARE POLITICA ATTIVA DA 15 ANNI" - “I SINDACATI SONO ANIMATI DALLA PAURA DI PERDERE I PRIVILEGI DA PICCOLA CASTA. BEATRICE PAGA IL NON APPARTENERE AL CIRCOLETTO”. IN REALTÀ APPARTIENE A UN ALTRO "CIRCOLETTO", QUELLO DELLA DESTRA MELONIANA CHE L’HA PROMOSSA A DISPETTO DEL CURRICULUM E DELLA PROTESTA DEGLI ORCHESTRALI (NON PROPRIO DEGLI INCOMPENTENTI, COME LI BOLLA IL SIGNOR VENEZI…)

PAPÀ VENEZI: “CONTRO DI LEI UNA PICCOLA CASTA”

Estratto dell’articolo di Pino DI Blasio per “la Stampa”

BEATRICE VENEZI CON IL PADRE GABRIELE

«Lei è il primo che mi cerca da quando è cominciata questa storia. Molti hanno scritto che mia figlia Beatrice Venezi non abbia le competenze per la direzione musicale del Teatro La Fenice di Venezia perché figlia di un picchiatore di destra, riferendosi al mio passato. Eppure io ho smesso di fare politica attiva da 15 anni, anche per evitare che fosse d'ostacolo alla sua carriera. E la mia candidatura a sindaco di Lucca per Forza Nuova risale alle elezioni del 2007».

Gabriele Venezi, immobiliarista, un passato da dirigente nazionale di Forza Nuova, oggi direttore editoriale del giornale online Lucca Times dove è comparso un articolo sulla figlia dal titolo «Beatrice Venezi: una favola italiana», centellina le risposte accompagnandole tutte dalla premessa che non vuole creare ulteriori problemi all'erede.

giorgia meloni beatrice venezi

«Certo che l'ho sentita in questi giorni - rivela -, ma ora è a Bangkok per una serie di concerti. Come vuole che stia? Si sente amareggiata per le polemiche e le bugie scritte e dette sul suo conto».

[…] «C'è chi si è spinto a scrivere che mia figlia non abbia neppure i titoli di studio per la direzione. Un cumulo di bugie e di critiche da parte di incompetenti. Beatrice dirige ora il Teatro Colón a Buenos Aires. Sta preparando La Traviata per il centenario di uno dei teatri più prestigiosi del mondo, non solo dell'America Latina. Ha scritto quattro libri, ha inciso dischi e ha diretto orchestre celebri. Ma nessuno guarda il curriculum, sono tutti accecati da qualcos'altro».

BEATRICE VENEZI

[…] «Non tocca ai sindacati - conclude Gabriele Venezi, che era sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia con la figlia - giudicare la bravura e la competenza di un direttore. Sono animati dalla paura di perdere i privilegi da piccola casta. Del resto sono gli stessi che, prima di mia figlia, hanno contestato Chung Myung-whun come direttore d'orchestra».

E ieri anche la platea under 35 si è unita alla protesta lanciando volantini dai palchi della Fenice. Ancora compatta la difesa da parte di Fratelli d'Italia: per Federico Mollicone «paga il non appartenere al circoletto e dopo una verifica le disdette dopo la sua nomina sono solo 3 su 2300 abbonamenti» e per Alessandro Amorese «Franceschini ha fatto per anni dei teatri il sistema di promozione dei suoi accoliti e la sinistra ha ancora il coraggio di parlare di occupazione di poltrone».

fonte: DAGOSPIA

