Thiel, il capo della tecnodestra, ha l'ossessione dell'Armageddon

Irene Maria Scalise per www.repubblica.it

Il passo da fondatore di PayPal a ieratico predicatore su temi come Anticristo e Armageddon è breve. Almeno se sei Peter Thiel, caro amico del presidente Trump nonché investitore miliardario in aziende di tecnologia per lo sviluppo di dati, intelligenza artificiale, difesa, armi e non solo.

[...] da qualche mese Thiel, che a quanto pare macina dollari e preghiere con la stessa voracità, ha iniziato a tenere delle conferenze sul tema profezie bibliche. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, mister PayPal – un curioso mix di pragmatismo e utopia – incita regolarmente il suo pubblico a impegnarsi per il progresso scientifico, sia nell'intelligenza artificiale che in altre forme di tecnologia. Temerlo, regolamentarlo o opporsi al progresso tecnologico accelererebbe la venuta dell'Anticristo. Niente di meno.

Cristiano devoto, Thiel sta approfondendo il non proprio facile tema Anticristo in una serie di conferenze a porte chiuse a San Francisco, divise in quattro parti. La seconda conferenza si è tenuta lunedì e la serie si concluderà all'inizio di ottobre. I rischi esistenziali – da lui raccontati – si presentano sotto forma di guerra nucleare, disastro ambientale, armi biologiche pericolosamente ingegnerizzate e persino robot killer autonomi guidati dall'intelligenza artificiale.

Per il visionario Thiel mentre gli esseri umani corrono verso un'ultima battaglia – l'Armageddon – si formerà un governo mondiale unico, che promette pace e sicurezza. Questo regime autoritario totalitario, con vera forza e vero potere, segnerà l'avvento dell'Anticristo moderno, una figura definita negli insegnamenti cristiani come l'avversario personale di Dio che apparirà prima della fine del mondo.

[...] lo scopo di questi colloqui è infatti "non essere disfattisti", ha affermato lo stesso Thiel. Spingendo le persone a riflettere di più sull'Armageddon o sull'Anticristo, la sua speranza è che la società umana possa trovare una terza via ed evitare entrambi gli esiti. "Penso che il linguaggio biblico suoni più folle, ma in realtà è più promettente", ha rassicurato il pubblico prevedibilmente perplesso dall’avvicinarsi dell’apocalisse.