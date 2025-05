Si inventa vittima dell'antisemitismo: condannata a 30 mesi

DOPO IL 7 OTTOBRE L'ANTISEMITISMO È IN AUMENTO, MA NON SEMPRE È REALE - A PARIGI UNA 51ENNE DI RELIGIONE EBRAICA È STATA CONDANNATA A 30 MESI PERCHÉ SI È INVENTATA DI ESSERE STATA VITTIMA DI ATTI ANTISEMITI - LA DONNA DENUNCIÒ IL FATTO CHE QUALCUNO, NEL SUO CONDOMINIO, AVESSE SCRITTO DELLE FRASI CONTRO GLI EBREI. IN REALTÀ L'AUTRICE ERA LEI...