La sindaca di Merano si scusa: ma era una prepotenza della destra

, il giovane neo sindaco di Merano, nella tempesta per essersi sfilata la fascia tricolore nella cerimonia di insediamento, si scusa ma contrattacca. Il gesto è una risposta - sbagliata, ammette - a una provocazione del sindaco uscente, di cui era stata la vice e che ha reagito male alla sconfitta sbita perché il centrosinistra ha sostenuto la sua avversaria, assicurandole la vittoria.

"Non mi sono sfilata la fascia - ha spiegato a la Repubblica - per mancare di rispetto al tricolore. Rappresenta l’Italia, la mia patria: in qualità di vicesindaco negli ultimi anni ho sempre indossato il tricolore in ogni occasione ufficiale e così farò anche in futuro. Mi sono opposta a un gesto provocatorio, teso a presentarmi come una bambina infantile obbligata ad ubbidire a un esperto uomo maturo. Ero emozionata e a mente fredda non lo rifarei. Capisco che una parte di cittadini non solo altoatesini, ignara delle ragioni politiche della prepotenza di un sindaco di destra appena sconfitto dalla sue ex vice sostenuta anche dal centrosinistra, possa essersi sentita offesa. Per questo è stato un gesto istintivo ma inopportuno: non ho problemi a chiedere scusa”.

A difesa della sindaca scende in campo Vanda Carbone, storica dirigente del Pds, ex assessore e capogruppo consiliare:







"SIGNORA KATHARINA ZELLER, SE LE FA CAGARE IL TRICOLORE SE NE VADA A FARE IN CULO IN AUSTRIA" - SUI SOCIAL MONTA LA RABBIA DEGLI UTENTI CHE HANNO VISTO IL VIDEO DELLA NEO-ELETTA SINDACA DI MERANO, IN PROVINCIA DI BOLZANO. NEL FILMATO LEI SI TOGLIE LA FASCIA TRICOLORE DURANTE LA CERIMONIA DI INSEDIAMENTO IN MUNICIPIO - I TWITTAROLI VANNO GIÙ PESANTE: "ZELLER SI DIMETTA, LASCI IL PAESE E VADA A CAGARE" - CORRADO AUGIAS, DOPO AVER DEFINITO SINNER UN "ITALIANO RILUTTANTE", SCRIVE DELLA SINDACA CHE VIENE DALLA STESSA PROVINCIA DEL TENNISTA: "RENDE ESPLICITA NELLA SUA BRUTALITÀ UNA SITUAZIONE CHE MOLTI CONOSCONO" - NEI CORRIDOI DELLA "LUISS" DI ROMA, DOVE ZELLER SI È LAUREATA, LA PRIMA CITTADINA VIENE RICORDATA PERCHÉ SI RIFIUTAVA DI PARLARE ITALIANO CON I SUOI COLLEGHI. MA QUANDO SI E' TRATTATO DI ESSERE ELETTA...