Mussolini nella Lega. Vannacci la sfotte sul gender

Il neo vicesegretario Roberto Vannacci bacchetta Alessandra Mussolini per il suo ingresso nella Lega, rinfacciandole le posizioni molto libertarie in difesa della comunità Lgbtq+: “Se arrivano nuove persone nel partito” il generale si dice “sempre contento”. “Ma - ha proseguito - come in ogni società se qualcuno entra a farne parte, vuol dire che ne condivide le idee, gli ideali, i principi. Se la signora Mussolini ha pensato bene di entrare nella Lega, vuol dire che ne condivide tutti i principi. Probabilmente le sue opinioni del passato, se non sono in linea con le nostre, saranno oggetto di una revisione”.