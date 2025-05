All'adunata nazionale un gruppo di alpini intona Faccetta Nera

TESTE DI FASCIO – LA SCORSA NOTTE, ALLA 96ESIMA ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI A BIELLA, UN GRUPPO HA INTONATO “FACCETTA NERA” A TUTTO VOLUME, FACENDO IL SALUTO FASCISTA - LA SCENA È STATA IMMORTALATA, SCATENANDO INDIGNAZIONE E LA CONDANNA DEL PD: “IL CANTO FASCISTA CHE CELEBRA GLI ORRORI DEL COLONIALISMO DEL DUCE RISUONATO NELLA NOTTE NON HA NULLA A CHE VEDERE CON QUANTO STIAMO CELEBRANDO IN QUESTI GIORNI. È UN INSULTO ALLA MEMORIA…” - VIDEO

[…] Alla 96esima Adunata nazionale degli alpini, che fino a domenica 11 maggio richiamerà a Biella circa 400 mila persone da tutta Italia, scoppia anche la polemica. Nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 maggio in via Gramsci, a Biella, un gruppo di alpini ha intonato «Faccetta nera» a tutto volume facendo il saluto fascista

È la segreteria biellese del Partito democratico a reagire per prima al video circolato sui social. «L’Adunata si è aperta con la presentazione di un libro sulla partecipazione degli alpini alla Resistenza – scrivono Andrea Basso ed Elisa Francese – […]

Il canto fascista che celebra gli orrori del colonialismo del Duce risuonato nella notte non ha nulla a che vedere con quanto stiamo celebrando in questi giorni e ancor più in questa nostra città è un insulto alla memoria. E ci attendiamo che su questo non ci siano distinguo politici in città».

«I canti fascisti rappresentano la negazione dello spirito della manifestazione dell’Adunata nazionale degli alpini. Uno spirito ben sintetizzato invece dalla cerimonia di apertura dell’alzabandiera, durante la quale sono state lette le motivazioni per la consegna alla città di Biella della medaglia d’oro al valor militare.

Un canto fascista durante un’iniziativa degli alpini stride e offende, io credo, innanzitutto chi questa grande iniziativa l’ha realizzata, dando a Biella e a tutto il Piemonte un’opportunità di straordinaria visibilità.

Per questo chi deve prendere le distanze lo faccia, in modo da evitare che si alimentino contrapposizioni e divisioni che nulla hanno a che fare con l’atmosfera che si sta vivendo nel paese». Così Paolo Furia, della direzione nazionale del Pd e consigliere comunale a Biella.

Interviene anche Giuseppe Paschetto del Movimento 5 Stelle: «Condanniamo con forza i canti fascisti risuonati in via Gramsci, inneggianti alle turpi imprese coloniali del regime in Nord Africa. Le note di Faccetta nera sono una vergogna per la città medaglia d’oro per la Resistenza.

Ci aspettiamo unanime condanna da parte di tutte le forze politiche e una presa di posizione da parte del Comune e di Ana. Gli alpini che si sono impegnati anche nella guerra di Liberazione non meritano tali inqualificabili atteggiamenti».

