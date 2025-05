"Heil Hitler" di Ye spopola su X: milioni di visualizzazioni

L’unica piattaforma a ospitarlo è X, ed è lì che sta facendo milioni di visualizzazioni. Il brano Heil Hitler del rapper Kanye West (oggi Ye), non nuovo a scandali, polemiche, accuse di violenza e atti osceni, è un’apologia del dittatore nazista, con una svastica in copertina: pubblicato l’8 maggio, è stato prontamente rimosso da altre piattaforme come Spotify, YouTube e Soundcloud ma non dalla piattaforma di Elon Musk dove, appunto, il video (in cui un gruppo di uomini afroamericani cantano all’unisono il saluto nazista Heil Hitler!) ha raccolto quasi 7 milioni e mezzo di visualizzazioni e oltre 85 mila commenti.

"Heil Hitler di Ye è stato bandito dalle piattaforme streaming digitale – ha scritto West su X – mentre Rednecks di Randy Newman rimane disponibile. Stanno letteralmente tenendo i n… sotto controllo". Nel brano, il rapper parla anche delle questioni personali legate ai problemi di custodia dei quattro figli avuti dalla ex moglie Kim Kardashian, sostenendo che le banche stiano bloccando i suoi conti: "Con tutti questi soldi e questa fama, non riesco ancora a riavere i miei figli”, canta. Nel finale del pezzo si sente anche un estratto da un discorso di Hitler.





L’uscita del brano è stata anticipata da una serie di esternazioni fuori controllo, anche di natura antisemita. Infine, il 6 maggio ha abbandonato lo studio di Uncensored, il programma condotto dal giornalista Piers Morgan, accusato dal rapper di aver sbagliato il numero dei suoi follower su X. West se n’è andato chiosando: “Non taglierai centimetri dal mio c…, fratello”.

