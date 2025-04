L'omaggio dei nazisti svedesi per il compleanno di Hitler

21 apr 2025 09:00

LO ZIO ADOLFO IN CERTE ZONE D’EUROPA NON È MAI STATO DIMENTICATO – NELLE AUTOSTRADE SVEDESI SPUNTANO BANDIERE CON LE SVASTICHE IN OCCASIONE DEL COMPLEANNO DI HITLER – I VESSILLI SONO STATI ESPOSTI PER ALMENO VENTI MINUTI IN AUTOSTRADA, ALL’INGRESSO DEL TUNNEL DI FREDHALL, A STOCCOLMA, PRIMA DI ESSERE RIMOSSI DALLA POLIZIA – HITLER È NATO IL 20 APRILE DEL 1889 (AVREBBE COMPIUTO 136 ANNI)